การท่องเที่ยวไทยหนาวยะเยือก! ปี 2568 นักท่องเที่ยวจีนวูบ 30% ลุ้นตรุษจีนแก้สถานการณ์

การท่องเที่ยวไทยเผชิญภาวะถดถอยในปี 2568 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่หายไปถึง 1 ใน 3 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผลประกอบการของบริษัทด้านการบินและผู้ประกอบการรายย่อย
ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าในปี 2568 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยรวม 32.97 ล้านคน ลดลง 7.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถือเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในปี 2562 เกือบ 20%
กลุ่มที่ลดลงรุนแรงที่สุดคือนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเดิมมีสัดส่วนเป็น 1 ใน 10 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด โดยพบว่ายอดนักท่องเที่ยวจีนหายไปถึง 30% ปัจจัยสำคัญมาจากกระแสข่าวเชิงลบในโซเชียลมีเดียของจีน เช่น กรณีนักแสดงจีนถูกลักพาตัวไปยังฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมา รวมถึงปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า ข้อพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา และเหตุการณ์อุทกภัยทางภาคใต้
วิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) กำไรสุทธิปีงบประมาณ 2568 ลดลง 6% ในขณะที่การบินไทย ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568 รายได้ลดลง 23% อยู่ที่ 4.44 หมื่นล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิดิ่งลงถึง 65% เหลือเพียง 4.4 พันล้านบาท ส่วนไทยแอร์เอเชีย ประสบภาวะขาดทุนสุทธิ 875 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2568
แม้รัฐบาลจะตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2569 ไว้ที่ 36.7 ล้านคน แต่ผลสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการกว่าครึ่งมองว่าตัวเลขอาจคงตัวอยู่ที่ราว 33 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี รายงานระบุว่าอาจมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเดินทางเข้าไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเป็นผลจากการที่จีนระงับเที่ยวบินไปยังประเทศญี่ปุ่นบางส่วน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากตัดสินใจเปลี่ยนจุดหมายปลายทางมายังประเทศไทยแทน
นายไพศาล สุขเจริญ ประธานสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ เปิดเผยว่า ตลาดนักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่มีความคึกคักอย่างมาก โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
“ขณะนี้อัตราการจองห้องพักพุ่งสูงเกินกว่า 95% ไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองเชียงใหม่หรือพื้นที่รอบนอก ห้องพักในช่วงตรุษจีนแทบจะถูกจองเต็มทั้งหมดจนหาได้ยากมาก”
นายไพศาลกล่าวเสริม โดยพบว่าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวแบบเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
