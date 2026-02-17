คลิกคลิป : จีนสร้างสถิติโลกใหม่ด้วยแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดแบบเต็มรูปแบบ 35.6 เทสลา

นักวิจัยชาวจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดแบบเต็มรูปแบบที่มีสนามแม่เหล็กตรงกลางสูงถึง 35.6 เทสลา ซึ่งแรงกว่าสนามแม่เหล็กโลกถึงกว่า 700,000 เท่า สร้างสถิติโลกใหม่สำหรับแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดแบบเต็มรูปแบบ
ความก้าวหน้านี้แสดงให้เห็นว่า จีนได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับนานาชาติในด้านการประยุกต์ใช้ตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง และคาดว่าจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่แข็งแกร่งสำหรับการวิจัยในด้านวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นิวเคลียร์ฟิวชั่น และสาขาอื่นๆ
แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดแบบเต็มรูปแบบนี้ใช้แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงแบบแทรกเป็นแกนกลาง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35 มิลลิเมตร แม่เหล็กนี้สามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้สูงถึง 30 เทสลา เป็นครั้งแรกในปี 2023 และได้เปิดให้ผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใช้งานแล้ว
ด้วยการปรับปรุงวัสดุ โครงสร้าง และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทีมวิจัยจึงสามารถเพิ่มความแรงของสนามแม่เหล็กสูงสุดเป็น 35.6 เทสลา ได้ ในขณะที่ยังคงรักษาระดับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่าเดิม
ที่มา : China Media Group