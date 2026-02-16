คลิกคลิป : ปริมาณการเดินทางของคนจีนแผ่นดินใหญ่สูงขึ้นในปี 2025

กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระบุว่า ในปี 2025 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางออกนอกประเทศรวมทั้งสิ้น 6,522 ล้านคนต่อครั้ง เพิ่มขึ้น 907 ล้านคนต่อครั้ง หรือ 16.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ผลการสำรวจตัวอย่างที่เผยแพร่โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแสดงให้เห็นว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศจากเขตเมืองมีจำนวน 4,996 ล้านคนต่อครั้ง เพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศจากเขตชนบทมีจำนวน 1,526 ล้านคนต่อครั้ง เพิ่มขึ้น 22.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระบุว่า ภายในปี 2025 คาดว่า ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของคนจีนแผ่นดินใหญ่ในต่างประเทศจะสูงถึง 6.3 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 28.36 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้น 550,000 ล้านหยวน หรือ 9.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของประชาชนในเมืองสูงถึง 5.3 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของประชาชนในชนบทเพิ่มขึ้น 21.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สูงถึง 1 ล้านล้านหยวน
ที่มา : China Media Group