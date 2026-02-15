คลิกคลิป : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีนจัดนิทรรศการ “ม้า” ต้อนรับตรุษจีน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน กรุงปักกิ่ง จัดนิทรรศการ “ก้าวทะยานไปข้างหน้า” ที่มี “ม้า” เป็นธีมหลัก เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ตามปฏิทินจันทรคติจีน ปีมะเมีย หรือปีม้า จะเริ่มขึ้นในวันที่ 17 ก.พ.นี้
นิทรรศการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร 6 แห่ง นำโบราณวัตถุและศิลปวัตถุอันทรงคุณค่ากว่า 120 ชิ้น มาจัดแสดง
ผู้ชมจะได้ติดตามบทบาทของ “ม้า” ผ่านกาลเวลา เช่น ม้าในฐานะสัญลักษณ์แห่งอำนาจทางทหารและราชสำนัก ม้าที่เป็นพาหนะสำคัญของการค้าบนเส้นทางสายไหม มีทั้งเครื่องสำริดโบราณ ประติมากรรมดินเผา และผลงานจิตรกรรม ซึ่งม้าในงานศิลปะจีนเป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิต ความแข็งแกร่ง และความมีชีวิตชีวา
หนึ่งในผลงานเด่นของนิทรรศการ คือ ม้าเครื่องเคลือบ 3 สี เคลือบดำสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่หายากยิ่ง Xu Wenjun ภัณฑารักษ์ อธิบายว่า ผลงานชิ้นนี้เป็นตัวอย่างประติมากรรมม้าในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งแตกต่างจากประติมากรรมที่เน้นความเรียบง่ายในสมัยราชวงศ์ฮั่น ม้าตัวนี้มีรูปร่างกำยำ แข็งแรง สะท้อนพลังอำนาจของยุคถังอย่างชัดเจน ที่สำคัญคือ เป็น 1 ในม้าเครื่องเคลือบสามสีเคลือบดำเพียง 2 ชิ้นเท่านั้นที่เคยขุดพบในประเทศจีน
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังถึงปัจจุบัน ม้าในศิลปะจีนยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีนก็มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์มาโดยตลอด
Liao Fei ผู้บริหาร บริษัทพัฒนาธุรกิจฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน กล่าวว่า ทีมงานต้องการให้สินค้าที่พัฒนาขึ้นสามารถถ่ายทอดคุณค่าของวัฒนธรรมจีนได้อย่างแท้จริง โดยเลือก “ม้าดำ” เป็นสัญลักษณ์ เพราะหายากและมีความหมายมงคล คำอวยพรและความปรารถนาดีเหล่านี้ถูกถ่ายทอดลงไปในผลิตภัณฑ์ หลายรูปแบบ เช่น กล่องสุ่ม ตุ๊กตา ซึ่งยังออกแบบให้มีลูกเล่นแบบโต้ตอบได้ หากลูบที่ด้านหลัง ม้าจะส่งเสียงร้องออกมา
อนึ่ง นิทรรศการดังกล่าว เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. และจัดแสดงต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
ที่มา : China Media Group