คลิกคลิป : เครื่องชาร์จอัจฉริยะช่วยให้การเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีนราบรื่น

การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟอัจฉริยะ โดยเฉพาะอุปกรณ์ชาร์จแบบเคลื่อนที่ ในจุดพักรถตามทางหลวงทั่วประเทศจีน ช่วยให้การเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีนของผู้ใช้รถยนต์พลังงานใหม่ราบรื่น
เทศกาลตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันที่ 17 ก.พ. ทางการจีนคาดว่า จะมีการเดินทางทั่วประเทศจีนทั้งทางถนน รถไฟ เครื่องบิน สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 9,500 ล้านเที่ยว
กระทรวงคมนาคมจีนคาดว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ปริมาณการใช้รถยนต์พลังงานใหม่บนเครือข่ายทางด่วนทั่วประเทศจะสูงถึง 9.5 ล้านคันต่อวัน
ที่จุดพักรถผิงหู บนทางด่วนสายหางโจว-เซี่ยงไฮ้ เครื่องชาร์จเคลื่อนที่ถูกนำมาใช้งานในช่วงที่การจราจรหนาแน่น ผู้ขับขี่บอกว่า ที่ผ่านมา สิ่งที่กังวลที่สุดคือ การต้องต่อคิวยาวเพื่อชาร์จไฟรถยนต์ในช่วงตรุษจีน บางครั้งต้องรอนาน 1-2 ชั่วโมง แต่วันนี้แค่จอดรถ สแกนคิวอาร์โค้ด เจ้าหน้าที่ก็สั่งให้เครื่องชาร์จมาหาที่รถ แค่เสียบสายแล้วชาร์จได้ทันที สะดวกไม่ต่างจากการสั่งอาหารเดลิเวอรี
แพลตฟอร์มนี้ สามารถติดตามสถานะการทำงานของแท่นชาร์จ คาดการณ์ช่วงที่มีความต้องการชาร์จสูง และสั่งการอุปกรณ์ชาร์จแบบเคลื่อนที่ไปให้บริการได้
นับตั้งแต่มีการนำเครื่องชาร์จแบบเคลื่อนที่มาใช้งาน มีผู้ขับขี่มาใช้บริการเพิ่มจากกว่า 180 คัน เป็นมากกว่า 220 คัน และคาดว่าจะทะลุ 400 คันต่อวันในช่วงเทศกาลตรุษจีน
เครื่องชาร์จลักษณะเดียวกันนี้ยังถูกนำไปใช้ในจุดพักรถตามทางหลวงในเมืองเซี่ยเหมิน และแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม Chen Jiapeng เจ้าหน้าที่ประจำจุดพักรถ กล่าวว่า ตอนนี้สามารถดูสถานะของสถานีชาร์จทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันได้ หากจุดพักรถแห่งใดมีการจราจรหนาแน่น เจ้าหน้าที่สามารถส่งเครื่องชาร์จเคลื่อนที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดเข้าไปให้บริการทันที และสามารถไปถึงพื้นที่เป้าหมายได้เร็วที่สุดภายในครึ่งชั่วโมง
