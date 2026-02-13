เศรษฐีนีตัวน้อย! เด็กหญิง 10 ขวบ กลัวพ่อแม่เอาเงินแต๊ะเอียไปใช้จนหมด เลยลงทุนซื้อทองตั้งแต่ 7 ขวบ

อนาคตไกลแน่ๆ! เด็กหญิง วัย 10 ขวบ จากหลางฝาง มณฑลเหอเป่ย ได้รับการยกย่องว่าเป็น "อัจฉริยะ" หลังเริ่มลงทุนซื้อทองคำด้วยเงินแต๊ะเอียที่ได้รับในช่วงตรุษจีนตั้งแต่ 3 ปีก่อน
โดยนางไป๋ ผู้เป็นแม่ เปิดเผยว่าในปี 2023 ลูกสาวของเธอได้นำเงินแต๊ะเอียไปซื้อทองคำ เพราะกลัวว่าเธอและสามีจะเอาเงินไปใช้จนหมด และเชื่อว่าทองคำนั้นเก็บรักษาง่ายกว่าเงินสด ซึ่งนับแต่นั้นมา ลูกสาวของเธอก็จะลงทุนซื้อทองคำมาเก็บไว้ตลอด
ทุกปีลูกสาวของเธอจะได้รับเงินแต๊ะเอียประมาณ 4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท) โดยในตอนที่ซื้อทองคำครั้งแรก ราคาทองอยู่ที่ประมาณ 460 หยวน (ประมาณ 2,300 บาท) ต่อกรัม
ช่วงที่ผ่านมา ราคาทองคำในประเทศจีนพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดยมีรายงานว่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60 และเพิ่มขึ้นอีกเกือบร้อยละ 30 ในเดือนม.ค.ของปีนี้
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ราคาทองคำเกิดการผันผวนและดิ่งลงอย่างหนัก ส่งผลให้ชาวจีนจำนวนมากแห่กันไปร้านทอง เพื่อเทขายทองคำที่ซื้อไว้
ไป๋บอกว่า ลูกสาวของเธอมีทองคำสะสมไว้ประมาณ 30 กรัม โดยลูกของเธอไม่มีความคิดที่จะขายทองเลยสักนิด แถมยังวางแผนที่จะซื้อเพิ่มด้วยซ้ำ ซึ่งในเดือนก.พ. ราคาทองคำก็กลับมาพุ่งสูงขึ้นเป็น 1,100 หยวน (ประมาณ 5,500 บาท) ต่อกรัม
หลังเรื่องราวของเด็กหญิงถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างชื่นชมและยกย่องเด็กหญิงคนนี้ว่า เป็น "อัจฉริยะ" "นักลงทุนผู้มากับโชค" และ "เด็กหญิงผู้ย้อนเวลา"
นอกจากนี้ ชาวเน็ตรายหนึ่งยังถามไป๋เกี่ยวกับแผนการลงทุนครั้งต่อไปของลูกสาวเธอด้วย ซึ่งไป๋ก็ตอบขำๆ ว่า “เดี๋ยวจะลองถามลูกดูให้ ว่าพอจะทำนายได้ไหมว่ายุคตื่นทองครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่”
ทั้งนี้ ไป๋ยอมรับว่าลูกสาวของเธอเป็นนักลงทุนที่เก่งกว่าเธอเสียอีก โดยเธอยังคงรู้สึกเสียใจและเสียดายที่ไม่ได้ซื้อทองคำในตอนที่ราคายังไม่สูงมาก เหมือนกับที่ลูกสาวทำ
ที่มา : China 'genius' girl, 10, began buying gold 3 years ago to avoid parents spending her lucky money (SCMP)