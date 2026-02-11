อะไรนี่! หญิงจีนราดน้ำร้อนจัดใส่กระจกหน้ารถคนอื่น หวังทดลองละลายหิมะ ทัวร์ลงฉ่ำ กลับคำพูดทันที (มีคลิป)

ทำเอาชาวเน็ตเดือดจัด! หลังหญิงคนหนึ่งจากมณฑลอานฮุย โพสต์คลิปวิดีโอที่เธอทำการทดลองละลายหิมะที่เกาะหน้ากระจกรถ ทว่าเธอไม่ได้ทำการทดลองกับรถของตัวเอง แต่กลับสุ่มใช้น้ำร้อนราดใส่กระจกหน้ารถของคนอื่น
ตามรายงาน พอเห็นข้อมูลที่มีการแชร์ต่อๆ กันมาว่า "หากใช้น้ำร้อนละลายหิมะที่เกาะหน้ากระจกรถ กระจกจะแตกทันที" จิตวิญญาณนักวิทยาศาสตร์ของเธอก็เข้าสิง เธอสงสัยและอยากรู้ว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ จึงตัดสินใจออกไปทำการทดลอง
จากคลิปวิดีโอที่เธอโพสต์ลงบนวีแชทเมื่อวันที่ 21 ม.ค. เธอได้ถือกาต้มน้ำร้อนลงไปที่ลานจอดรถ จากนั้นก็เทน้ำร้อนจัดลงบนหน้ากระจกรถคันสีแดง ที่มีหิมะปกคลุมหนาประมาณ 7-8 ซม. ซึ่งพอเจอกับความร้อน หิมะก็ละลายอย่างรวดเร็ว
ขณะที่เธอกำลังจะพูดว่า "น้ำร้อนไม่ทำให้กระจกแตกหรอก" เสียงกระจกแตกก็ดังขึ้น
ด้านชาวเน็ตจำนวนมากต่างคอมเมนต์ตำหนิและเยาะเย้ยเธอ อย่างไรก็ตาม พอถูกถามว่า เธอเอาน้ำร้อนไปราดกระจกรถใคร ก็ได้รับคำตอบว่า "แค่เลือกรถที่จอดอยู่ชั้นล่างมาแบบสุ่มๆ...แบบนี้แค่จ่ายเงินชดใช้ก็จบแล้ว ถ้าเป็นรถตัวเองจะทำให้รู้สึกเสียดายทั้งเงินและรถ"
คำตอบของเธอสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเน็ตเป็นอย่างมาก จนเธอถูกประณามอย่างรุนแรง เช่น "ทั้งโง่ทั้งชั่ว" "ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยสักนิด ราดใส่รถตัวเองยังจะดีกว่า" "ขาดวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร" และ "ไม่ผิดกฎหมายเหรอ?"
ทั้งนี้ ภายหลังเธอได้ออกมาชี้แจงว่า รถคันดังกล่าวเป็นรถของน้องสาว ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่อย่างใด ทว่าชาวเน็ตก็ไม่เชื่อ สุดท้ายเธอจึงลบคลิปดังกล่าวออกไป
ที่มา : 为做“破冰实验”女子用热水淋他人车挡风玻璃 自私行为遭全网追骂 (Oriental Daily)