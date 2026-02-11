หลังจากนาย จิมมี่ ไหล่ เจ้าพ่อสื่อถูกศาลสูงแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนตัดสินจำคุก 20 ปี โทษฐานยุยงปลุกปั่นเหตุจลาจลต่อต้านจีนเมื่อวันจันทร์ ( 9 ก.พ.)
ในวันรุ่งขึ้น เอกสารเรื่อง "ฮ่องกง: การปกป้องความมั่นคงแห่งชาติของจีนภายใต้กรอบ 'หนึ่งประเทศ สองระบบ'"ก็ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยสำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน
เอกสารเผยแพร่ หรือที่เรียกกันว่าสมุดปกขาวเล่มนี้ เป็นการเตือนอย่างเด็ดขาดต่อผู้ทรยศ ซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ นายจอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกล่าวกับผู้สื่อข่าว โดยเอ่ยถึงการตัดสินคดีนายไหล่ว่า แสดงให้เห็นถึงการธำรงรักษาความยุติธรรม เพราะบุคคลผู้นี้ทำตัวเป็นเบี้ยตัวหนึ่งของกองกำลังภายนอกอย่างไร้ยางอาย และก่ออาชญากรรมร้ายแรงมากมาย ทำลายผลประโยชน์ของฮ่องกงและประเทศชาติอย่างรุนแรง
สมุดปกขาว ซึ่งมีทั้งหมด 3 บท รวมถึงคำนำและบทสรุป ความยาวกว่า 12,497 คำ ระบุว่า รัฐบาลจีนเป็นผู้รับผิดชอบความมั่นคงของชาติที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกง การออกสมุดปกขาวก็เพื่อทบทวนการดำเนินความพยายามของฮ่องกงที่ผ่านมาในการรักษาความมั่นคงของชาติ เพื่อขจัดความสับสนและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบาย "หนึ่งประเทศ สองระบบ" จะได้รับการพัฒนา
นอกจากนั้น ในสมุดปกขาวยังมีการทบทวนความคืบหน้าของฮ่องกงในการออกกฎหมายภายใต้มาตรา 23 ของกฎหมายพื้นฐาน การปรับปรุงระบบกฎหมาย การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ รวมถึงการทบทวนวิธีการรับมือของรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลฮ่องกงต่อเหตุวุ่นวายในปี 2562 โดยฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง
นายลอว์เรนซ์ ถัง เฟย สมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงกล่าวว่า ชาติตะวันตกบางชาติแสดงความไม่เห็นด้วยและตั้งข้อสงสัย ซึ่งเป็นเรื่องปกติของชาติเหล่านี้ต่อการตัดสินคดีนายไหล่ ซึ่งเป็นคดีความมั่นคงแห่งชาติ รัฐบาลจีนจึงได้ออกเอกสารฉบับนี้ ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ถูกต้องทั้งด้านจริยธรรมทางการเมืองและหลักการนิติธรรมที่เกี่ยวข้องในการตัดสินคดี
นายเหลา ซิ่วไค ที่ปรึกษาอาวุโสของสมาคมจีนศึกษาฮ่องกงและมาเก๊าชี้ว่า สมุดปกขาวเล่มนี้ยังทำหน้าที่เป็นคำเตือนและยับยั้งกองกำลังสหรัฐฯ และชาติตะวันตกว่า รัฐบาลปักกิ่งจะไม่ลดละความพยายามในการรักษาความมั่นคงของชาติในท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่รุนแรงซับซ้อน และด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าชาติตะวันตกบางชาติยังคงมุ่งมั่นที่จะสกัดกั้นจีนและจะยังคงใช้ฮ่องกงในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศจีนและความปลอดภัยของฮ่องกง
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ศาลสูงฮ่องกงตัดสินว่า นายไหล่ วัย 78 ปี มีความผิดฐานสมคบคิดกับกองกำลังภายนอกสองข้อหา และสมคบคิดเผยแพร่เอกสารปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบหนึ่งข้อหา โดยการพิจารณาบรรเทาโทษในคดีของนายไหล่มีขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 13 มกราคม ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว
อย่างไรก็ตาม นายไหล่ ซึ่งถือสัญชาติอังกฤษ และถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “สนับสนุนประชาธิปไตย” ได้ปฏิเสธข้อหาทั้งหมด และบอกศาลฯว่า เขาเป็น “นักโทษการเมือง” ของจีน
