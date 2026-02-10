ภาพไวรัลหนูน้อยนักแบก เก็บของกลับบ้านช่วงตรุษจีน! ชาวเน็ตชื่นชมทักษะการจัดกระเป๋า

เมื่อไม่นานมานี้ ภาพถ่ายด้านหลังของเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่ง ที่กำลังเข็นกระเป๋าเดินทาง พร้อมกับแบกสัมภาระสารพัดอย่าง ทั้งผ้าห่ม มุ้ง รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบและอื่นๆ ซึ่งล้วนถูกจัดเรียงและมัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ขณะรอรถไฟที่สถานีรถไฟใต้ดินในเมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ได้กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์
โดยชาวเน็ตต่างชื่นชมความสามารถในการแบกและการแพ็กสัมภาระของเด็กชายคนนี้ เช่น “ฉันชื่นชมเด็กคนนี้ เขาจะช่วยแบ่งปันเคล็ดลับการแพ็กกระเป๋าของเขาให้ได้บ้างไหม?” “เขาใช้เชือกมัดของเยอะมาก แม้แต่ฉันที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทำแบบนี้ไม่ได้” และ “ทักษะการจัดกระเป๋าของเขาน่าทึ่งมาก ข้าวของทั้งหมดไม่มีหล่นหายระหว่างทางเลย"
ตามรายงาน เด็กคนนี้มีชื่อว่า "เหอจื่อรุ่ย" อายุประมาณ 14 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนการทหารหวงผู (Whampoa Military Academy Memorial Middle School)
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 30 ม.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเรียน โดยเหอซึ่งเป็นนักเรียนประจำได้เก็บกระเป๋า และเดินทางกลับบ้านเพียงลำพัง เพื่อกลับไปใช้เวลากับครอบครัวในช่วงปิดเทอมฤดูหนาวและฉลองเทศกาลตรุษจีน
“รูมเมตช่วยผมกดถุงให้เรียบ แล้วผมก็ใช้เชือกมัดถุงทั้งหมด ผมใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการจัดของทั้งหมดลงกระเป๋า” เหอกล่าว
ด้านแม่ของเหอบอกว่า เธอได้ถามลูกชายแล้วว่าต้องการให้พ่อแม่ไปช่วยเก็บกระเป๋า หรือไปรอที่สถานีรถไฟ เพื่อกลับบ้านพร้อมกันหรือไม่ ทว่าลูกชายของเธอก็ปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม ผู้เป็นพ่อก็อดเป็นห่วงไม่ได้ เลยเลือกที่จะไปรอเจอเหอที่สถานีรถไฟใต้ดินสถานีหนึ่งแทน
ผู้เป็นแม่ยังเปิดเผยด้วยว่า ลูกชายของเธอเรียนรู้เทคนิคการจัดกระเป๋ามาจากค่ายฤดูร้อน ที่เน้นเรื่องการปกป้องประเทศ นอกจากนี้ เหอก็เคยลองซ้อมแพ็กของแบบนี้ที่บ้านก่อนแล้ว โดยเขาจะใส่ของหนักๆ ไว้ในกระเป๋าเดินทาง ขณะที่ของเบาๆ ก็เลือกที่จะแบกไว้บนหลัง เขาเป็นคนคิดเองทั้งหมดว่าควรจะเอาอะไรใส่ไว้ตรงไหน และจะมัดเชือกให้เชื่อมต่อกันอย่างไร
แถมก่อนหน้านี้ เหอยังเคยแบกเสื่อไม้ไผ่และชั้นวางหนังสือกลับบ้านมาแล้ว
“เขามีทักษะในการลงมือปฏิบัติอันยอดเยี่ยม เราตั้งใจที่จะส่งเสริมให้เขาทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองมาตั้งแต่ยังเด็ก เขาซักถุงเท้าได้เองตั้งแต่ 2 ขวบ”
เรื่องราวของเหอได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งยังถูกเผยแพร่ลงบนหนังสือพิมพ์ People’s Daily และทางออนไลน์ โดยได้รับยอดไลก์มากกว่า 500,000 ไลก์
