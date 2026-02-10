ผู้ต้องสงสัยจากแหล่งฉ้อโกงโทรคมนาคมใน &'เมียนมา&' ถูกส่งกลับจีนทั้งหมดแล้ว

วันจันทร์ (9 ก.พ.) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนรายงานว่ามีการส่งตัวผู้ต้องสงสัยจากแหล่งซ่องสุมการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในเมืองเมียวดีของเมียนมากลับสู่จีนทั้งหมดแล้ว รวมถึงการทำลายสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 630 หลัง ซึ่งหมายความว่าปฏิบัติการกวาดล้างร่วมกันในพื้นที่ดังกล่าวระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีน เมียนมา และไทยได้บรรลุผลลัพธ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
รายงานระบุว่าจีน เมียนมา และไทยได้จัดตั้งกลไกการประสานงานระดับกระทรวงเมื่อต้นปี 2025 เพื่อร่วมกันปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและทางออนไลน์ ซึ่งนำสู่การปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันหลายรอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยตั้งแต่เริ่มต้นปี 2026 มีการส่งตัวผู้ต้องสงสัยกลับประเทศร่วมกัน 10 ครั้ง เพื่อส่งตัวผู้ต้องสงสัยก่ออาชญากรรมกลับสู่จีนมากกว่า 1,500 ราย
อนึ่ง ภูมิภาคเมียวดีของเมียนมาถือเป็นแหล่งซ่องสุมขบวนการพนันและฉ้อโกงจำนวนมาก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและทางออนไลน์ รวมถึงอาชญากรรมอื่นๆ อันเป็นภัยอันตรายร้ายแรง โดยกระทรวงฯ เสริมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจะยังคงกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ เดินหน้าปฏิบัติการร่วม ทลายศูนย์กลางอาชญากรรม และไล่ล่าตัวผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆ อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น
(ที่มา/ แฟ้มภาพซินหัว : สะพานข้ามทะเลสาบกันดอจีในเมืองย่างกุ้งของเมียนมา วันที่ 3 ม.ค. 2026)