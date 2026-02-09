จีนค้นพบขุมพลังงานสะอาดที่โลกต้องการ “ไฮโดรเจนธรรมชาติ”บนที่ราบสูงชิงไห่-ซีจ้าง

นี่คือการค้นพบไฮโดรเจนธรรมชาติแหล่งสำคัญ ซึ่งชี้ทิศทางใหม่ให้กับการสำรวจพลังงานสะอาดปลอดคาร์บอนในอนาคตของจีน
ไฮโดรเจนธรรมชาติแหล่งใหม่นี้ คณะนักวิจัยนำโดยนายหลิว ชวนโจวและนายอู๋ ฟู่หยวนแห่งสถาบันธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน (CAS) สำรวจพบในลักษณะผลึกของเหลวขนาดไมโครเมตร มีฟองอากาศและก๊าซ ถูกกักอยู่ภายในหินโอฟิโอไลต์บนที่ราบสูงชิงไห่-ซีจ้าง
เมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงก็ตรวจพบไฮโดรเจนและมีเทนอยู่ภายในผลึกของเหลว คณะนักวิจัยยืนยันว่า ไฮโดรเจนและมีเทนเป็นผลจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ำกับหินที่มีอยู่เฉพาะในบริเวณนี้ นายหลิว ตง ผู้เขียนหลักของงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ ( Science Bulletin ) เมื่อไม่นาน ระบุว่าการค้นพบชี้ให้เห็นว่าที่ราบสูงแห่งนี้อาจมี "โรงงานธรรมชาติหลายแห่ง" ที่ผลิตไฮโดรเจนอยู่ใต้ดินและควรมีการสำรวจเพิ่มเติม
การค้นหาพลังงานสะอาดและการนำมาใช้ถือเป็นหนทางหลักในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) โดยเมื่อไฮโดรเจนถูกเผาไหม้จะคายน้ำออกมาเท่านั้น จึงถือเป็นแหล่งพลังงานสีเขียวในอุดมคติ
ด้านหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Daily ) รายงานว่า ไฮโดรเจนธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรณีวิทยาภายในโลกกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกในแง่เป็นแหล่งพลังงานราคาถูกและปราศจากคาร์บอน
จากการค้นพบดังกล่าว กลุ่มหินโอฟิโอไลต์ขนาดใหญ่ ซึ่งกระจายตัวเป็นวงกว้างอยู่ข้างใต้ที่ราบสูงชิงไห่-ซีจ้างจึงเป็นเป้าหมายสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับการสำรวจหาไฮโดรเจนธรรมชาติ โดยขนาดของกลุ่มหินโอฟิโอไลต์และสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่นี่ได้สร้างสภาวะทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมสำหรับการสะสมของไฮโดรเจนในปริมาณมาก
การค้นพบนี้จึงเป็นการสร้างแผนที่ขุมทรัพย์ทางทฤษฎีเบื้องต้นสำหรับพลังงานสะอาด ทำให้จีนมีทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามรายงานของCCTV
ที่มา : โกลบอลไทมส์