นักสะสมบริจาคหลักฐาน &'การรุกรานจีนของญี่ปุ่น&' 189 ชิ้นให้พิพิธภัณฑ์ในเสิ่นหยาง

เมื่อไม่นานมานี้ นักสะสมในท้องถิ่นคนหนึ่งได้บริจาคหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวน 189 ชิ้น ซึ่งบันทึกเหตุการณ์การรุกรานจีนของญี่ปุ่น ให้แก่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 9.18 ในนครเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับบริจาคมีหลากหลายประเภท เช่น ใบรับรอง เอกสารที่เขียนด้วยมือ จดหมาย และอัลบั้มภาพ ซึ่งบันทึกอาชญากรรมจำนวนมากที่กองทัพญี่ปุ่นก่อขึ้นในช่วงสงครามรุกราน ในบรรดาหลักฐานเหล่านี้ มีอัลบั้มภาพที่ถ่ายโดยกองทัพญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยภาพถ่ายต้นฉบับเกี่ยวกับการรุกรานจีนของญี่ปุ่น 154 ภาพ โดยบันทึกกิจกรรมต่างๆ เช่น การลาดตระเวนและการเดินทัพของกองทัพญี่ปุ่น
พิพิธภัณฑ์ฯ ระบุว่าในช่วงที่ญี่ปุ่นรุกรานพื้นที่ต่างๆ ของจีน นักข่าวสงครามชาวญี่ปุ่นจำนวนมากได้เดินทางเข้าไปบริเวณแนวหน้าของพื้นที่ที่ญี่ปุ่นยึดครองเพื่อบันทึกภาพสงคราม พวกเขาได้เผยแพร่อัลบั้มภาพสงคราม ชุดภาพ และภาพประกอบต่างๆ ที่มีความละเอียดสูง ซึ่งส่งเสริมแนวคิดสนับสนุนสงครามและการรุกรานจีนของญี่ปุ่น อัลบั้มภาพที่ระลึกเล่มแรกและเล่มสองที่รวมอยู่ในชุดบริจาคนี้ ได้บันทึกภาพการโฆษณาชวนเชื่อของกองทัพญี่ปุ่น รวมถึงการบิดเบือนการรุกรานไว้อย่างชัดเจน
หลี่เยี่ยนโป๋ นักสะสมผู้บริจาค กล่าวว่าแม้หลักฐานเหล่านี้จะไร้เสียง แต่พวกมันกลับบอกเล่าเรื่องราวมากมายของบทหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ มีเพียงการนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และนำเสนอต่อสาธารณชนเท่านั้น ที่จะช่วยให้ผู้คนมากขึ้นได้เห็นความจริงของประวัติศาสตร์
ด้านจางอวิ๋นเฟิง รองภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ กล่าวว่าการบริจาคครั้งนี้ ได้มอบหลักฐานใหม่ที่น่าเชื่อถือสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นและเหตุการณ์ 18 ก.ย. ที่กองทหารญี่ปุ่นระเบิดส่วนหนึ่งของทางรถไฟในเมืองเสิ่นหยาง และใช้เป็นข้ออ้างในการบุกรุกจีน นอกจากนั้น หลักฐานใหม่นี้ยังช่วยเสริมสร้างชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์และเติมเต็มหมวดหมู่ของวัตถุโบราณที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ที่มา/ ภาพ สำนักข่าวซินหัว