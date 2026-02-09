ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุก &'จิมมี ไหล่&' 20 ปี คดีความมั่นคงแห่งชาติ

ช่วงเช้าวันจันทร์ (9 ก.พ.) ศาลสูงแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน ตัดสินจำคุกจิมมี ไหล่ หรือหลีจื้ออิง ซึ่งเป็นผู้ปลุกปั่นเหตุจลาจลต่อต้านจีนในฮ่องกง เป็นเวลา 20 ปี
เมื่อเดือนธันวาคม ศาลสูงฮ่องกงตัดสินว่าไหล่มีความผิดฐานสมคบคิดกับกองกำลังภายนอกสองข้อหา และสมคบคิดเผยแพร่เอกสารปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบหนึ่งข้อหา โดยกระบวนการไต่สวนเพื่อขอลดหย่อนโทษแก่ไหล่มีขึ้นเมื่อวันที่ 12 ม.ค. และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 13 ม.ค.
จำเลยในคดีความมั่นคงแห่งชาติครั้งนี้ประกอบด้วยจิมมี ไหล่ บริษัทสื่อและหนังสือพิมพ์อย่างแอปเปิล เดลี ลิมิเต็ด (Apple Daily Limited) บริษัทแอปเปิล เดลี พรินต์ติง ลิมิเต็ด (Apple Daily Printing Limited) และบริษัทแอปเปิล เดลี อินเทอร์เน็ต ลิมิเต็ด (Apple Daily Internet Limited) ซึ่งทั้งหมดถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเผยแพร่เอกสารปลุกปั่น และสมคบคิดกับกองกำลังภายนอก ส่วนไหล่ยังถูกตั้งข้อหาแยกต่างหากฐานสมคบคิดกับกองกำลังภายนอก
การพิจารณาคดีเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2023 และดำเนินการพิจารณาโดยผู้พิพากษา 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกง
(ที่มา/แฟ้มภาพซินหัว : จิมมี ไหล่ หรือ หลีจื้ออิง ออกจากศาลอุทธรณ์สูงสุดประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในเกาะฮ่องกงของจีน วันที่ 1 ก.พ. 2021)