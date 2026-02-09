จีนเปิดตัวรถบินได้ไฟฟ้าลำใหญ่ที่สุดในโลก รับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจการบินระดับต่ำ

"ออโตไฟลต์" (AutoFlight) สตาร์ทอัพด้านอากาศยานของจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอย่าง ซีเอทีแอล (CATL) เปิดตัว "เมทริกซ์" (Matrix) อากาศยานไฟฟ้าขึ้นลงแนวดิ่ง (eVTOL) ขนาด 5 ตัน ซึ่งถือเป็นลำใหญ่ที่สุดในโลก หลังเสร็จสิ้นการสาธิตการบินที่สนามทดสอบในเมืองคุนซาน ใกล้กับนครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
เมทริกซ์มีขนาดปีกกว้าง 20 เมตร ตัวเครื่องยาว 17.1 เมตร และสูง 3.3 เมตร โดยได้รับการออกแบบมาสองรูปแบบ ได้แก่ รุ่นขนส่งผู้โดยสารที่รองรับได้ถึง 10 ที่นั่ง และรุ่นขนส่งสินค้าหนัก
เซี่ย เจีย รองประธานอาวุโสของออโตไฟลต์ เปิดเผยว่า แม้ปัจจุบันบริษัทจะมุ่งเน้นที่การขนส่งสินค้าเป็นหลัก แต่ความต้องการเครื่องบินโดยสารกลับมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมด โดยคาดว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานการบินสำหรับผู้โดยสารภายใน 1-2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ออโตไฟลต์ได้รับความได้เปรียบจากการเป็นพันธมิตรกับ ซีเอทีแอล (CATL) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 38 และให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่โดยตรง
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลจีนที่มุ่งผลักดันเศรษฐกิจการบินระดับต่ำ โดยหน่วยงานรัฐ 10 แห่งได้ร่วมกันออกแนวทางกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมพื้นฐานภายในปี 2570 และตั้งเป้าเพิ่มเป็นกว่า 300 มาตรฐานภายในปี 2573 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านอากาศยาน โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการจราจรทางอากาศ และความปลอดภัย
สำหรับเป้าหมายในระยะยาว ออโตไฟลต์ตั้งเป้าที่จะทำให้การเดินทางทางอากาศมีราคาที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ โดยอาจมีราคาใกล้เคียงกับการเรียกใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลระดับพรีเมียม อย่างไรก็ตาม การใช้งานในระดับมหภาคอาจต้องใช้เวลาอีก 3-5 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออกกลาง ซึ่งมีความต้องการระบบขนส่งในพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานทางบกยังเข้าไม่ถึง
ทั้งนี้ รายงานจากบริษัทที่ปรึกษา ซีซีไอดี (CCID Consulting) คาดการณ์ว่าจีนอาจเริ่มมีการใช้รถบินได้สำหรับรับส่งผู้โดยสารเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกภายในปี 2569 โดยมีผู้ผลิตอย่างน้อย 7 รายที่เตรียมเริ่มส่งมอบเครื่องภายในสิ้นปีนี้
ที่มา: South China Morning Post