บัณฑิตจีนแห่ซบอุตสาหกรรม "ละครสั้น" ทางรอดใหม่ท่ามกลางวิกฤตว่างงานคนรุ่นใหม่

ในขณะที่ตลาดแรงงานของจีนกำลังเผชิญกับภาวะตึงตัวจากการที่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า 10 ล้านคนในแต่ละปี อุตสาหกรรม "ละครสั้น" ได้กลายเป็นแหล่งรองรับงานที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่หลายแสนคนที่กำลังมองหาโอกาสในการเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้ที่มั่นคง
รายงานจากสถาบันวิจัยการพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งระบุว่า ในปี 2568 อุตสาหกรรมละครสั้นมีการจ้างงานโดยตรงประมาณ 690,000 ตำแหน่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ และหากพิจารณารวมถึงตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ จะมีการจ้างงานรวมกว่า 2 ล้านตำแหน่ง
อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้มีลักษณะเด่นคือความยาวเพียงไม่กี่นาทีต่อตอน ดำเนินเรื่องรวดเร็ว และมีจุดหักมุมบ่อยเพื่อดึงดูดผู้ชม ซึ่งนักวิจัยมองว่าเป็นธุรกิจที่มีอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดค่อนข้างต่ำและมีโอกาสที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในสภาวะที่อัตราการว่างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังคงอยู่ในระดับสูง
สำนักข่าวซินหัวระบุว่า ปัจจุบันยอดการผลิตละครสั้นรายเดือนของจีนมีเสถียรภาพอยู่ที่ประมาณ 3,000 เรื่อง โดยมีการแบ่งส่วนงานที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยขนาดทีมงานจากเดิมที่เคยใช้ทีมผลิตขนาดเล็กประมาณ 12 คน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 60-90 คน บทบาทหน้าที่ครอบคลุมทั้งผู้กำกับ ช่างภาพ ฝ่ายแสง คอสตูม อุปกรณ์ประกอบฉาก และฝ่ายบริหารจัดการ ระยะเวลาการถ่ายทำแต่ละชุดใช้เวลาเพียง 5 ถึง 10 วัน ทำให้มีการผลิตงานออกมาอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการจ้างงานที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
ด้วยลักษณะงานที่มีความถี่สูงและเป็นระบบมาตรฐาน ทำให้อุตสาหกรรมนี้ดึงดูดทั้งบัณฑิตที่ว่างงานมาเป็นเวลานาน ผู้ที่ไม่มีงานประจำ รวมถึงนักเรียนที่จบจากต่างประเทศ เช่น อวี๋ สู่เทียน บัณฑิตปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ วัย 30 ปีเศษ ซึ่งเธอเริ่มหันมาประกอบอาชีพนักแสดงละครสั้นในปี 2567 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถหางานที่มั่นคงได้
ที่มา: สำนักข่าวซินหัว และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง