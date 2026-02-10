จีนโชว์เหนือ! พัฒนาอาวุธไมโครเวฟ 20 กิกะวัตต์เครื่องแรกของโลก เล็งถล่มดาวเทียม ‘สตาร์ลิงก์’ ใน 60 วินาที

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Institute of Nuclear Technology) ณ เมืองซีอัน มณฑลส่านซี ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์อุปกรณ์ขับเคลื่อนสำหรับอาวุธไมโครเวฟพลังงานสูง (High-power microwave - HPM) รุ่น "TPG1000Cs" ซึ่งถือเป็นเครื่องแรกของโลกที่สามารถปล่อยพลังงานมหาศาลระดับ 20 กิกะวัตต์ (20GW) ได้ต่อเนื่องนานถึง 60 วินาที
อุปกรณ์นี้มีขนาดกะทัดรัด มีความยาวเพียง 4 เมตร และน้ำหนักประมาณ 5 ตัน ซึ่งเล็กพอที่จะติดตั้งบนรถบรรทุก เรือรบ เครื่องบิน หรือแม้กระทั่งบนดาวเทียมได้ สามารถทำงานต่อเนื่องได้นานถึง 1 นาที (ประมาณ 200,000 พัลส์) ซึ่งเหนือกว่าระบบเดิมที่มักทำงานได้ไม่เกิน 3 วินาทีและมีขนาดใหญ่กว่ามาก
ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าอาวุธไมโครเวฟภาคพื้นดินที่มีกำลังส่งเพียง 1 กิกะวัตต์ ก็เพียงพอที่จะรบกวนหรือสร้างความเสียหายแก่ดาวเทียมสตาร์ลิงก์ (Starlink) ในวงโคจรต่ำของโลกได้แล้ว
การพัฒนาดังกล่าวถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในเทคโนโลยีป้องกันประเทศของจีน เพื่อรับมือกับเครือข่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์การทหารยุคใหม่
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างประเทศ