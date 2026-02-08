ไฟดับยาว 10 ชม.ทั้งหมู่บ้าน! หลังมีชาวบ้านใช้โดรนยก &'หมู&' ลงจากเขา (มีคลิป)

สงสารหมู! ชาวบ้านรายหนึ่งจากเมืองปาจง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) พยายามใช้โดรนในการขนหมูลงจากเขาไปยังโรงเชือด แต่ด้วยวิธีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังผิดกฎหมาย จึงลงเอยด้วยการที่เจ้าหมูและโดรนต้องติดแหงก ค้างเติ่งอยู่กลางอากาศ หนำซ้ำคนในหมู่บ้านยังต้องมาเดือดร้อน เพราะไฟดับนานถึง 10 ชม.
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา ตามรายงาน ชาวบ้านรายดังกล่าวต้องการเร่งขนหมู ทว่าหมู่บ้านของเขาตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้การขนส่งหมูด้วยรถเป็นเรื่องยาก จึงเกิดไอเดียลองเอาโดรนมาขนหมูแทน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฟ้ามืดและทัศนวิสัยที่ไม่ดี ส่งผลให้ขณะที่ใช้โดรนยกหมูตัวแรกขึ้นมานั้น เชือกที่ใช้ผูกหมูไว้กับโดรนดันไปพันกับสายไฟฟ้าแรงสูง และทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
แม้เขาจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง แต่ก็ไม่สำเร็จ สุดท้ายจึงต้องขอความช่วยเหลือจากการไฟฟ้าในท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่กว่า 12 คนรีบรุดลงพื้นที่และใช้เวลาหลายชม.ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อนที่ไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้น โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอยู่ที่ 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท)
จากการสอบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าชาวบ้านรายนี้ต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย โดยมีการใช้โดรนในเขตห้ามบิน และบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด
“เรากำลังรวบรวมหลักฐาน หากได้รับการยืนยันว่ากระทำผิดจริง ก็จะต้องรับโทษทางปกครองและต้องชดใช้ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียหาย” เจ้าหน้าที่กล่าว
ภายหลังเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "หมูบิน" "สงสารหมู" “ตอนที่พวกเขาเอาหมูลงมา มันพร้อมกินได้แล้วหรือเปล่า? แบบโดนไฟช็อตจนสุก?” “หมูตัวนี้ดังก่อนตาย” "เรื่องจริงไหมเนี่ย? โดรนเล็กขนาดนั้นยกหมูไม่ได้หรอก” และ "สำนวน 'When pigs fly ที่แปลตรงตัวว่า เมื่อหมูบินได้ ซึ่งใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ หรือไม่มีทางเกิดขึ้นได้ เหมือนหมูที่ไม่มีทางบินได้' ได้เกิดขึ้นจริงแล้ว"
ทั้งนี้ ในพื้นที่ชนบทของจีน มักมีการใช้โดรนอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะพื้นที่ในแถบภูเขา
ที่มา : 無人機吊「二師兄」出事了！整頭豬掛高壓線 害全村停電10小時 (CTWANT)
'When pigs fly': Drone carrying pig in China gets caught in electric line, causes power outage (Asiaone)