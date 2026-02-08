xs
เสฉวนรับทัพ &'นักท่องเที่ยวไทย&' คึกคัก ยอดรวมทะลุ 3.8 แสนคนในปี 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นักท่องเที่ยวเดินไปมาบริเวณถนนคนเดินชุนซี นครเฉิงตู (แฟ้มภาพเอเอฟพี)
เมื่อไม่นานนี้ เสก นพไธสง กงสุลใหญ่ไทย ณ นครเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งเข้าร่วมงานเลี้ยงกาลาเทศกาลตรุษจีน ปี 2026 ในเมืองเฉิงตู ให้สัมภาษณ์ว่าไทยและเมืองเฉิงตูได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนกันหลายด้านในปี 2025 โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเยือนมณฑลซื่อชวนตลอดปีที่ผ่านมามากกว่า 3.89 แสนคน

เสก นพไธสง ได้เยี่ยมชมบริษัท คอคเคลียร์ เมดิคัล ดีไวซ์ จำกัด และแพลตฟอร์มการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลและอัจฉริยะของอุตสาหกรรมการผลิตแห่งมณฑลซื่อชวนในเขตใหม่เทียนฝู่ของเมืองเฉิงตู ทำให้เห็นความก้าวหน้าล่าสุดของเมืองเฉิงตูในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนา และการยกระดับอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำ

เสก นพไธสง กงสุลใหญ่ไทยประจำนครเฉิงตู (ภาพซินหัว)
เนื่องในปี 2025 ตรงกับวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน เสก นพไธสง กล่าวว่าไทยและมณฑลซื่อชวนได้สร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือทางการศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาไทยอย่างเป็นทางการแห่งแรกของมณฑลซื่อชวนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองเฉิงตู ซึ่งเกื้อหนุนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางภาษา

นอกจากนั้นเมืองเฉิงตูและมณฑลซื่อชวนกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่านชอปปิงไอเอฟเอส (IFS) และพื้นที่ใกล้เคียงในเมืองเฉิงตูกลายเป็นจุดหมายเช็กอินยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนเมืองเฉิงตู โดยเสก นพไธสง เชิญชวนชาวไทยมาท่องเที่ยวมณฑลซื่อชวนเพิ่มขึ้น เพื่อสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ โดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีซานซิงตุยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก

ที่มา สำนักข่าวซินหัว

