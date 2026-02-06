แค่แสดงความเสียใจยังไม่พอ ! ชาวเน็ตจีนถามนายกรัฐมนตรีลิทัวเนียปิดสำนักงานผู้แทนไต้หวันกี่โมง?

ย้อนหลังไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 รัฐบาลของสาธารณรัฐลิทัวเนียในเวลานั้นได้อนุมัติให้ทางการไต้หวันเปิดสำนักงานตัวแทนไต้หวันในกรุงวิลนีอุส โดยไม่แยแสการคัดค้านของรัฐบาลจีน ซึ่งถือว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียว ส่งผลให้รัฐบาลจีนใช้มาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจและลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูต
มาวันนี้รัฐบาลลิทัวเนียชุดปัจจุบันกำลังหักพวงมาลัยเลี้ยวรถกลับ นโยบายหนุนไต้หวันต้านจีนไปต่อไม่ไหว
ในการให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบอลติก (BNS) เมื่อวันอังคาร ( 3 ก.พ. ) นายกรัฐมนตรีหญิง อินก้า รูจินีเนได้แสดงความเสียใจที่ลิทัวเนียตัดสินใจดังกล่าวและยอมรับว่าลิทัวเนียได้กระทำผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ในประเด็นไต้หวัน ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์กับจีนเสื่อมถอยลงอย่างมาก โดยเปรียบเทียบว่า "ลิทัวเนียกระโดดลงไปขวางหน้าขบวนรถไฟแล้วก็พินาศ"
“นั่นอาจเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของลิทัวเนียที่คิดว่าถ้าเราลงมือทำเองและทำอะไรก่อน โลกก็จะชื่นชมทันที”
“เราพยายามแล้ว เรามีสำนักงานตัวแทนไต้หวัน แต่โลกไม่ได้ชื่นชม ไม่มีใครชื่นชมเลย” รูจินีเนกล่าวกับ BNS
ปรากฏว่า ชาวเน็ตจีนต่างให้ความสนใจกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีลิทัวเนียคนใหม่ เห็นได้จากหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้รับความสนใจสูงสุดบนแพลตฟอร์มซินา เว่ยปั๋ว ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม X เวอร์ชันจีนเมื่อเช้าวันพฤหัสฯ (5 ก.พ.) โดยมียอดเข้าชมมากกว่า 50 ล้านครั้ง ณ เวลาที่โกลบอลไทมส์รายงานข่าวนี้
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสังเกตว่า สำนักงานตัวแทนของไต้หวันก็ยังคงตั้งอยู่ในกรุงวิลนีอุส ไม่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือย้ายสถานที่ตั้งไปยังเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองหลวง การแสดงความเสียใจของนายกรัฐมนตรีลิทัวเนียอาจเป็นแค่คำพูดลอย ๆ
"สำนักงานตัวแทนในไต้หวันที่ว่านั้น ยังไม่ได้ปิดตัวลงหรือเปลี่ยนชื่อใช่ไหม? การยอมรับความผิดพลาดโดยไม่แก้ไขก็คงไม่มีประโยชน์อะไร" ชาวเน็ตคนหนึ่งเขียนบนเว่ยปั๋ว
ชาวเน็ตบางคนมองว่า ลิทัวเนียไม่น่าจะตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเอง แต่ตระหนักว่าไม่สามารถรับผลที่ตามมาจากการกระทำที่ผิดพลาดได้ต่างหาก
ชาวเน็ตอีกคนเขียนว่า ขนาดเด็กยังรู้ดีกว่าเลยว่าทำผิดต้องได้รับผลตามมาและลิทัวเนียคงไม่คิดว่าการขอโทษเพียงอย่างเดียวจะช่วยแก้ไขความสัมพันธ์ได้
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีลิทัวเนียมีขึ้นในท่ามกลางสถานการณ์ที่เวลานี้ผู้นำชาติยุโรปหลายชาติต่างมาเยือนจีนหัวกะไดไม่แห้งเพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า
อีกทั้งสหภาพยุโรป ซึ่งลิทัวเนียเป็นสมาชิก ยังได้ยุติข้อพิพาททางการค้าที่ยื่นฟ้องจีนว่ามีพฤติกรรมทางการค้าที่เลือกปฏิบัติกับลิทัวเนียในปี 2565 ตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 สื่อจีนมองว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าอียูถอนการสนับสนุนวาระต่อต้านจีนของลิทัวเนียแล้ว
ทั้งนี้ จีนเป็นตลาดส่งออกหลักแห่งหนึ่งของลิทัวเนียโดยมีความต้องการสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ไฮเทคของลิทัวเนียอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคทางการค้าและข้อจำกัดด้านภาษีอย่างรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากมาตรการตอบโต้ของจีน
ที่มา : โกลบอลไทมส์