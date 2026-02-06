ทะลุ 2.8 พันล้านวิว! เรื่องราวของหญิงชาวจีนกับลูกหมาป่าที่เธอช่วยชีวิตไว้ และความพยายามที่จะส่งมันกลับคืนสู่ธรรมชาติ ได้กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้ง (มีคลิป)

เมื่อไม่นานมานี้ สารคดีเรื่อง "Return to the Wolves" ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวระหว่าง "หลี่เวยอี" ศิลปินชาวจีน ซึ่งเป็นนักวาดภาพสัตว์ป่า กับลูกหมาป่าที่เธอช่วยชีวิตไว้ ได้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง โดยมีผู้เข้าชมสูงถึง 2.8 พันล้านวิว หลังถูกอินฟลูเอนเซอร์ด้านภาพยนตร์ชื่อดังกล่าวถึง
โดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในเดือนเม.ย. 2010 ขณะที่หลี่กำลังวาดภาพอยู่ในทุ่งหญ้ารั่วเอ่อร์ก้าย ในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) เธอก็ได้พบกับลูกหมาป่าที่มีอายุเพียง 5 วัน ซึ่งพ่อแม่ของมันถูกมนุษย์ฆ่าตาย
หลี่พามันกลับบ้านของเธอในนครเฉิงตู และตั้งชื่อให้มันว่า “กรีน” ตามสีของทุ่งหญ้า โดยเธอและ "อี้เฟิง" แฟนหนุ่มซึ่งเป็นผู้กำกับภาพของสารคดี ได้เลี้ยงดูกรีนเหมือนกับลูกชายของพวกเขาเอง
พวกเขาเลี้ยงกรีนร่วมกับสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนของครอบครัว โดยเจ้ากรีนยังฝึกหอนตามเสียงหอนของหมาป่าในโทรทัศน์ มันมีพฤติกรรมซุกซน เป็นมิตร และขี้สงสัย
ทว่าพอโตขึ้น เขี้ยวของมันก็คมขึ้น สัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าก็มีมากขึ้น กรีนเริ่มหวงอาหาร ดุร้าย เห่าหอนในเวลากลางคืน จนสร้างความรบกวนให้แก่คนในชุมชน
เพื่อนๆ ของหลี่ได้แนะนำให้ส่งตัวกรีนไปให้สวนสัตว์ แต่หลังจากไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ หลี่ก็ปฏิเสธ เพราะเธอไม่อยากให้กรีนต้องถูกจำกัดอิสระภาพและอาศัยอยู่ในกรงแคบๆ
“สำหรับกรีนแล้ว อิสรภาพและศักดิ์ศรีมีค่ามากกว่าชีวิตเสียอีก” หลี่กล่าว
เธอจึงทำการศึกษาค้นคว้าอย่างหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมของหมาป่าและโครงการปล่อยหมาป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ สุดท้ายเดือนก.ค. 2010 หลี่ก็ตัดสินใจปล่อยกรีนกลับไปยังที่ที่มันจากมา
เธอจัดการขายแฟลตทิ้ง เพื่อกลับไปยังทุ่งหญ้ารั่วเอ่อร์ก้าย พร้อมกับอี้เฟิง พวกเขาอาศัยอยู่กับเพื่อนชาวทิเบตที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์มาสทิฟฟ์
ในที่แห่งนี้ กรีนได้เรียนรู้การล่าสัตว์ การใช้ชีวิตร่วมกับสุนัข มันซึมซับและเลียนแบบพฤติกรรมของสุนัขมาโดยไม่คาดคิด อีกทั้งยังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนอาบแดด
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปลุกสัญชาตญาณของกรีนให้กลับคืนมา หลี่และอี้เฟิงถึงขนาดเดินทางเข้าไปในทุ่งหญ้าเพื่อค้นหาฝูงหมาป่าด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม การกลับสู่ป่าของกรีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยความพยายามในครั้งแรกของพวกเขานั้นล้มเหลว เมื่อกรีนไม่ได้รับการต้อนรับจากฝูง ทั้งยังถูกกัด สุดท้ายมันเลยต้องกลับมาหาหลี่
กระทั่งตรุษจีนปี 2011 พวกเขาก็ได้พบกับฝูงหมาป่าฝูงใหม่ ช่วงเวลาที่ต้องบอกลากัน กรีนยืนอยู่ข้างหลี่และอี้เฟิง โดยมีฝูงหมาป่ามองดูอยู่ห่างๆ
เธอพึมพำทั้งน้ำตาว่า “ไปเถอะ ลูกชาย ไปเถอะ กล้าหาญเข้าไว้ ฉันจะมองดูจากตรงนี้ ลูกเป็นบุตรของธรรมชาติ”
หมาป่าอายุ 9 เดือน คลอเคลียแม่ของมันเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะก้าวออกไปหาครอบครัวที่แท้จริงของมัน โดยกรีนถือเป็นหมาป่าตัวแรกของโลกที่สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้สำเร็จ หลังจากถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์
ปี 2013 หลี่และอี้เฟิงได้กลับมาที่ทุ่งหญ้ารั่วเอ่อร์ก้ายอีกครั้ง ในครั้งนี้ พวกเขาได้พบกับลูกๆ ของกรีน และหลี่ยังสามารถช่วยลูกของมันจากความตายเอาไว้ได้ตัวหนึ่ง
กรีนซึ่งกลายเป็นจ่าฝูง ได้พบกับหลี่โดยบังเอิญ มันยืนจ้องมองหลี่จากไกลๆ อยู่เป็นเวลานาน
ทั้งนี้ สารคดีของพวกเขาถูกเผยแพร่ในปี 2017 โดยในตอนท้ายของสารคดี หลี่ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “เราสามารถช่วยชีวิตหมาป่าได้ แต่จะเปลี่ยนชะตากรรมของหมาป่าได้หรือไม่?”
อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าสารคดีของพวกเขาจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้คนและภาครัฐ โดยมีการตั้งสถานีเฝ้าระวังและติดตามการอนุรักษ์หมาป่าแห่งแรกขึ้นที่รั่วเอ่อร์ก้ายในปี 2020 ต่อมาปี 2021 หมาป่าก็ถูกจัดให้เป็นสัตว์คุ้มครองระดับ 2 ของจีน โดยผู้ที่ลักลอบอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี
ในเดือนม.ค หัวหน้าเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติพื้นที่ชุ่มน้ำในรั่วเอ่อร์ก้ายได้รายงานว่า มีหมาป่าประมาณ 115 ตัว อาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์แห่งนี้ ทว่าแหล่งที่อยู่ของกรีนนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
ด้านอี้เฟิงเผยกับสื่อแห่งหนึ่งว่า ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกรีน คือ ปี 2020 ตอนนั้นกรีนมีอายุ 10 ปี ตามปกติแล้วหมาป่าตามธรรมชาติจะมีอายุขัยประมาณ 12-16 ปี
“มันเกิดบนทุ่งหญ้า และสุดท้ายก็ได้กลับคืนสู่ที่ที่มันจากมาทั้งกายและใจ ตอนนี้หมาป่าทุกตัว ณ ที่แห่งนั้นถูกเรียกว่ากรีน” อี้เฟิงกล่าว
อนึ่ง ครั้งหนึ่งจีนเคยมีหมาป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทว่าด้วยภาวะโลกร้อน การขยายตัวของการทำปศุสัตว์ และการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ก็ทำให้จำนวนของพวกมันลดลงจนเหลือประมาณ 100 ตัว
ที่มา : Story of China woman and adopted wolf son gains renewed fame, garners 2.8 billion views online (SCMP)