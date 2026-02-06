จีนเผยผลผลิต &'ทองคำ&' เพิ่มขึ้น ความต้องการลงทุนพุ่งสูงในปี 2025

สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- วันพฤหัสบดี (5 ก.พ.) สมาคมทองคำแห่งประเทศจีนเผยว่าการผลิตทองคำของจีนในปี 2025 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.09 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 381.339 ตัน และผลผลิตจากวัตถุดิบนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.81 คิดเป็น 170.681 ตัน ขณะที่การบริโภคโดยรวมลดลง ท่ามกลางแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการซื้อเครื่องประดับไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนมากขึ้น
การบริโภคทองคำในปี 2025 มีจำนวนรวม 950.096 ตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.57 เนื่องจากความต้องการเครื่องประดับลดลงอย่างมาก ขณะที่การซื้อทองคำแท่งและเหรียญทองคำเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ปริมาณทองคำเพื่อการลงทุนรายปีแซงหน้าการบริโภคเครื่องประดับในจีน
กิจกรรมการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับทองคำในตลาดภายในประเทศพุ่งสูงขึ้น โดยปริมาณการซื้อขายทองคำโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในตลาดซื้อขายทองคำเซี่ยงไฮ้และตลาดซื้อขายล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นในบริบทของราคาที่สูงขึ้น
ราคาทองคำที่สูงขึ้นยังส่งผลให้มีเงินไหลเข้ากองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ทองคำอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 133.118 ตันในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 149.91 จากปริมาณที่บันทึกไว้ในปี 2024 และทำให้ปริมาณทองคำที่ถือครองโดยกองทุนอีทีเอฟ รวมเป็น 247.852 ตัน เมื่อนับถึงสิ้นเดือนธันวาคม
(แฟ้มภาพซินหัว : ลูกค้าเลือกซื้อเครื่องประดับทองคำที่ร้านขายทองคำแห่งหนึ่งในเมืองฉยงไห่ มณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีน วันที่ 29 ม.ค. 2026)