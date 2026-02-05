สมาคมนักเรียนไทย-จีน จัดงาน “China Fair 2026” เปิดเวทีโอกาสเรียน–ทำงาน–ท่องเที่ยวจีน

วันที่ 30 - 31 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนไทย-จีน (Thai–Chinese Students Association: TCSA) ประสบความสำเร็จในการจัดงาน “China Fair 2026 by TCSA: Study – Work – Travel” งานแนะแนวด้านการศึกษา การทำงาน และการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยในปีนี้ จัดขึ้น ณ ลานชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และได้รับเกียรติจาก มาดามสวี่ หลัน (Mrs. Xu Lan) ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และนายรณกร โรจนกตัญญ นายกสมาคมนักเรียนไทย-จีน รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานด้านการศึกษา ธุรกิจ และการท่องเที่ยวไทย–จีน เข้าร่วม
การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การทำงาน และการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีน โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรภาษาจีน ทุนการศึกษา ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานกับองค์กรจีนในอนาคต
ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน “เสียงเยาวชนไทย–จีน” รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งสะท้อนศักยภาพด้านภาษาจีนของเยาวชนไทย การบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศจีนจากรุ่นพี่และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในช่วง “Fit-2-Fly to China” รวมถึงการให้ข้อมูลทุนการศึกษา, การสอบ CSCA, การสมัครเรียน และการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแนะแนวการทำงานกับองค์กรจีน การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในช่วง “Exclusive Talk with the Leader” ควบคู่กับการจัดบูธนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวไทย–จีน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สอบถามข้อมูลโดยตรง
สมาคมนักเรียนไทย-จีนระบุว่า งาน China Fair 2026 ไม่เพียงเป็นเวทีให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในมิติการศึกษา อาชีพ และวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคตระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์และภารกิจหลักในการทำงานของสมาคมนักเรียนไทย-จีน