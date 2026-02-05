วันลี่ชุน สีจิ้นผิงวิดีโอคอลปูติน โทรศัพท์ฮัลโหลทรัมป์

ภายในวันเดียว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนได้สนทนากับทั้งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ โดยหารือกับปูตินก่อนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากนั้น โทรศัพท์พูดคุยกับทรัมป์เมื่อวันพุธ ( 4 ก.พ. ) ซึ่งตรงกับวันลี่ชุน อันเป็นการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของจีน
สีกับปูตินหารือกันอยู่นานเกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ในประเด็นการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ รวมถึงประเด็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นในอิหร่าน เวเนซุเอลาและคิวบา
ผู้นำแดนมังกรกล่าวกับผู้นำพญาหมีขาวว่า ในฐานะชาติมหาอำนาจ อีกทั้งเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ( ยูเอ็น ) จีนและรัสเซียมีหน้าที่ปกป้องระบบสากล ซึ่งมียูเอ็นเป็นศูนย์กลางและปกป้องบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเด็ดเดี่ยว พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาคมโลกยึดมั่นในความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม ปกป้องผลลัพธ์แห่งชัยชนะของสงครามโลกครั้งที่สองอย่างมั่นคง โดยสียังตั้งข้อสังเกตว่า สถานการณ์โลกเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากขึ้นทุกทีนับตั้งแต่ต้นปีมา
ด้านปูตินให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนความพยายามร่วมกันเพื่อให้มั่นใจในอธิปไตยและความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และสิทธิในการเลือกเส้นทางการพัฒนาของตนเอง พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของรัสเซียในฐานะผู้จัดหาทรัพยากรพลังงานชั้นนำให้กับจีน และชื่นชมมูลค่าการค้าระหว่างกัน ซึ่งอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเกิน 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
“ความร่วมมืออย่างรอบด้านและความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ปูตินกล่าวกับสี
ปูตินเอ่ยด้วยว่า วันนี้ ( พุธที่ 4 ก.พ.) เป็นวันลี่ชุนตามปฏิทินจีน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิและความสัมพันธ์รัสเซีย-จีนเป็นฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปี
ปูตินยังตอบรับคำเชิญเยือนจีนในปีนี้อีกด้วย
สำหรับการโทรศัพท์สนทนากับทรัมป์นั้น สีกล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯเป็นอย่างยิ่งและหวังจะทำงานร่วมกับทรัมป์ในปี 2569 หลังจากมีการติดต่อสื่อสารที่ดีและได้พบปะหารือกันในเมืองปูซานของเกาหลีใต้ในช่วงปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ผู้นำพญามังกรย้ำกับผู้นำพญาอินทรีให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดในการขายอาวุธให้ไต้หวันและจีนจะไม่ยอมให้ไต้หวันแยกดินแดนเป็นอิสระอย่างเด็ดขาด
ด้านทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBCในเวลาต่อมาว่า การสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งนี้ “ยอดเยี่ยม” ดำเนินไปนาน 1 ชั่วโมง ครอบคลุมประเด็นมากมาย สิ่งสำคัญก็คือเขากับสีต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยนอกจากเขาจะไปเยือนจีนในเดือนเมษายนนี้แล้ว สีก็วางแผนจะมาเยือนวอชิงตันในปลายปีนี้ นอกจากนั้น ผู้นำจีนยังให้คำมั่นจะเพิ่มการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ 25 ล้านตันในฤดูกาลหน้า นอกเหนือจากการนำเข้าถั่วเหลือง 20 ล้านตันในฤดูกาลปัจจุบัน รวมถึงการนำเข้าน้ำมันและก๊าซ และ “การส่งมอบเครื่องยนต์เครื่องบิน”จากสหรัฐฯ
ที่มา : โกลบอลไทมส์/อาร์ทีนิวส์/บลูมเบิร์ก