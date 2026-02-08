เปิดเอกสารลับ &'เอปสไตน์&' พบแผนก่อตั้งวิทยาเขต &'มหาวิทยาลัยชิงหวา&' ในบอสตัน

กลุ่มสื่อต่างประเทศเปิดเผยอีเมลของ "เจฟฟรีย์ เอปสไตน์" (Jeffrey Epstein) เกี่ยวกับการสร้างวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) มหาวิทยาลัยดังของจีน ณ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยได้รับความสนับสนุนจากคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
จากข้อมูลในอีเมลหลายฉบับที่ย้อนกลับไปในปี 2559 พบว่าบุคคลสำคัญหลายรายได้หารือถึงแนวคิดในการนำมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนมาเปิดวิทยาเขตในบอสตันเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้พยายามดึงตัวเอปสไตน์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ประสานงานและผู้มีเครือข่ายกว้างขวาง ให้เข้ามาช่วยผลักดันโครงการนี้
อย่างไรก็ตาม แผนการดังกล่าวได้ล้มเลิกไปในที่สุด และแทบไม่มีโอกาสที่จะถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่สหรัฐฯ และจีนกำลังเผชิญกับการแข่งขันอย่างดุเดือดในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยชิงหวาได้กลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญของจีนในการพยายามฝ่าฟันมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ
ที่มา: รายงานข่าวต่างประเทศ