เปิดเอกสารลับ &'เอปสไตน์&' พบแผนก่อตั้งวิทยาเขต &'มหาวิทยาลัยชิงหวา&' ในบอสตัน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่มสื่อต่างประเทศเปิดเผยอีเมลของ "เจฟฟรีย์ เอปสไตน์" (Jeffrey Epstein) เกี่ยวกับการสร้างวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) มหาวิทยาลัยดังของจีน ณ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยได้รับความสนับสนุนจากคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

จากข้อมูลในอีเมลหลายฉบับที่ย้อนกลับไปในปี 2559 พบว่าบุคคลสำคัญหลายรายได้หารือถึงแนวคิดในการนำมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนมาเปิดวิทยาเขตในบอสตันเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้พยายามดึงตัวเอปสไตน์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ประสานงานและผู้มีเครือข่ายกว้างขวาง ให้เข้ามาช่วยผลักดันโครงการนี้ 

อย่างไรก็ตาม แผนการดังกล่าวได้ล้มเลิกไปในที่สุด และแทบไม่มีโอกาสที่จะถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่สหรัฐฯ และจีนกำลังเผชิญกับการแข่งขันอย่างดุเดือดในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยชิงหวาได้กลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญของจีนในการพยายามฝ่าฟันมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ

ที่มา: รายงานข่าวต่างประเทศ

