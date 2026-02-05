สองผู้นำชาติมหาอำนาจต่อสายคุยกัน: “สีจิ้นผิง” พร้อมทำงานร่วมกับทรัมป์ พาสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ เดินหน้ามั่นคง

สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- สองผู้นำชาติมหาอำนาจเศรษฐกิจโทรศัพท์คุยกันเมื่อวันพุธ (4 ก.พ.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เปิดเผยระหว่างสนทนาทางโทรศัพท์กับโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่าตนหวังที่จะทำงานร่วมกับทรัมป์ในปี 2026 นี้ เพื่อนำพาเรือลำใหญ่แห่งความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ล่องไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางลมพายุ พร้อมบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่และดีงามมากยิ่งขึ้น
สีจิ้นผิงระบุว่าตนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ตัวเขาและทรัมป์มีการติดต่อสื่อสารที่ดีและพบปะหารือในเมืองปูซานของเกาหลีใต้ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยกำหนดทิศทางความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ซึ่งท่าทีการหันหน้าเข้มาหารือกันได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากประชาชนของทั้งสองประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ
ขณะเดียวกัน สีจิ้นผิงระบุว่าขณะที่สหรัฐฯ มีข้อกังวลในส่วนของตน จีนมีประเด็นที่เป็นข้อกังวลในส่วนของจีนเช่นกัน โดยชี้ว่าจีนยึดมั่นในคำพูดเสมอและพิสูจน์คำพูดผ่านการกระทำและผลลัพธ์ หากทั้งสองฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาค ความเคารพ และผลประโยชน์ร่วมกัน ย่อมสามารถหาวิธีจัดการกับข้อกังวลของกันและกันได้อย่างแน่นอน
สีจิ้นผิงระบุว่าทั้งจีนและสหรัฐฯ ต่างมีวาระสำคัญในปี 2026 โดยจีนจะเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 ขณะที่สหรัฐฯ จะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 250 ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐฯ
นอกจากนี้ จีน จะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders' Meeting) ส่วน สหรัฐฯ จะเป็นเจ้าภาพจัด #การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มจี20 (G20 Summit)
สีจิ้นผิงระบุว่าทั้งสองฝ่ายควรปฏิบัติตามความเข้าใจที่ได้บรรลุร่วมกัน เพิ่มการเจรจาสื่อสาร จัดการความแตกต่างอย่างเหมาะสม และขยายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม พร้อมเสริมว่าการทำสิ่งที่ดีนั้นถูกต้องเสมอ ไม่ว่าจะเล็กเพียงใด และการทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นผิดเสมอ ไม่ว่าจะเล็กเพียงใด ทั้งสองฝ่ายควรก้าวหน้าไปทีละขั้นเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ค้นหาวิธีอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสม และทำให้ปี 2026 เป็นปีที่ทั้งสองประเทศใหญ่ก้าวไปสู่ความเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
สีจิ้นผิงย้ำว่า ปัญหาไต้หวันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดใน ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ไต้หวันเป็นดินแดนของจีน และจีนต้องปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของตน โดยจะไม่ยอมให้ไต้หวันถูกแยกออกไป และสหรัฐฯ ต้องจัดการประเด็นจำหน่ายอาวุธให้ไต้หวันอย่างรอบคอบ
ด้าน ทรัมป์ ระบุว่าสหรัฐฯ และจีนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ และความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน นั้นมีความสำคัญที่สุดในโลก พร้อมเผยว่าตัวเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสีจิ้นผิง และให้ความเคารพนับถือสีจิ้นผิงมาก อีกทั้งมองว่าสหรัฐฯ และจีนกำลังดำเนินไปได้ดีในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจและการค้า ภายใต้การนำของทั้งสองฝ่าย
ทรัมป์กล่าวว่าเขาต้องการเห็นจีนประสบความสำเร็จ และสหรัฐฯ ยินดีทำงานร่วมกับจีนเพื่อสร้างความก้าวหน้าเพิ่มเติมในความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยตัวเขาเข้าใจความรู้สึกของจีนต่อปัญหาไต้หวัน พร้อมแสดงความต้องการให้ทั้งสองฝ่ายติดต่อสื่อสารกันต่อไป และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐฯ-จีนตลอดช่วงการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขา
(แฟ้มภาพซินหัว : ธงชาติจีนและธงชาติสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตันดี.ซี. ของสหรัฐฯ)