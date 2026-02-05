จีนดำเนินคดีบุคคล 11,000 ราย ฐาน &'ฉ้อโกงโทรคมนาคม&' ในเมียนมาตอนเหนือ

สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- สำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดของจีนแถลงในวันพุธ (4 ก.พ.) ว่าจีนดำเนินคดีบุคคลที่ถูกส่งตัวกลับจีนจากพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมา ฐานฉ้อโกงทางโทรคมนาคม มากกว่า 11,000 ราย ในช่วง 11 เดือนแรก (มกราคม-พฤศจิกายน) ของปี 2025
หน่วยงานอัยการทั่วจีนได้อนุมัติการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยพัวพันคดีฉ้อโกงทางโทรคมนาคมอีกกว่า 4,300 ราย ช่วง 11 เดือนแรกของปีก่อน ถือเป็นการเดินหน้าปราบการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมข้ามพรมแดนอย่างเข้มข้น
สำนักงานฯ ระบุเพิ่มเติมว่าจีนได้ดำเนินคดีกับบุคคลราว 62,000 ราย ในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและออนไลน์ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งนับรวมผู้ที่ถูกส่งตัวกลับจีนจากพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาแล้ว