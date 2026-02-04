ล้วนแต่เด็ด ๆ คดีตัวอย่างการบินโดรนผิดกฎหมายในประเทศจีน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดการบินโดรนอย่างผิดกฎหมายอยู่หลายครั้งในประเทศจีน เป็นการนำโดรนขึ้นบินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการและฝ่าฝืนกฎข้อบังคับเกี่ยวกับระดับความสูงเมื่ออยู่ใกล้สนามบินและบนน่านฟ้า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้นำคดีตัวอย่าง 8 รายมาเผยแพร่ผ่านบัญชี WeChat อย่างเป็นทางการของกระทรวงเมื่อวันพุธ ( 4 ก.พ. )
ตัวอย่างหนึ่งได้แก่คดีผู้ต้องสงสัยแซ่หลี่ ซึ่งต้องการถ่ายคลิปวิดีโอก้อนเมฆ เพื่อนำไปโพสต์ออนไลน์ จึงได้ว่าจ้างบุคคลอื่นทำการลบข้อจำกัดระดับความสูงในการบินของโดรนเมื่อเดือนมีนาคม 2567 และบินโดรนขึ้นไปสูงเกือบ 3,000 เมตร
ชายผู้นี้ซื้อโดรนถึง 4 ครั้งนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 เป็นต้นมา จ้างผู้อื่นลบข้อจำกัดระดับความสูงเป็นว่าเล่น โดรนของเขาบินเหนือระดับความสูงตามที่กฎหมายกำหนดมากกว่า 20 ครั้ง บางครั้งสูงเกิน 6,000 เมตร มีเส้นทางการบินหลายเส้นทางที่รุกล้ำเส้นทางการบินพลเรือน โดยเส้นทางหนึ่งอยู่ห่างจากเครื่องบินโดยสารเพียง 800 เมตร ถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยทางการบิน นายหลี่ถูกจับกุมในข้อหาเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยสาธารณะด้วยวิธีการที่เป็นอันตรายเมื่อเดือนธันวาคม 2568
กรณีชายแซ่เทียน ซึ่งกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีนให้ความสำคัญ เขาต้องการสร้างโปรไฟล์ให้โด่งดังในโลกโซเชียลหวังดึงดูดผู้ติดตาม จึงบังคับให้โดรนบินเข้าไปในเขตห้ามบินใกล้กับสนามบิน ทั้ง ๆ ที่ก็รู้ว่ามีเครื่องบินโดยสารกำลังขึ้นและลงจอด เหตุเกิดเมื่อเดือนมีนาคม 2567เจ้าตัวได้โพสต์วิดีโอการบินโดรนครั้งนี้พร้อมกับลงข้อความในลักษณะยั่วยุ ต่อมาเทียนถูกจับกุมและในเดือนสิงหาคม 2567 ถูกตัดสินจำคุก 3 ปี โทษฐานเดียวกับคดีนายหลี่
อีกคดีหนึ่ง ผู้ต้องสงสัยแซ่หวังรับจ้างปลอมแปลงตราประทับของทางการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 ตราปลอมถูกนำไปติดบนเอกสารการขออนุญาตบินโดรน เอกสารกำมะลอนี้จะนำไปยื่นต่อผู้ผลิตโดรนเพื่อขอให้ยกเลิกข้อจำกัดการบินบนน่านฟ้า ทำให้สามารถบินโดรนเย้ยกฎหมายในเขตซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมได้
จากการสืบสวนพบว่า หวังปลอมตราประทับมาแล้ว 9 ครั้ง ปลอมแปลงเอกสารการขออนุญาตมากกว่า 200 ฉบับ และได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินกว่า 70,000 หยวน ( 318,500 บาท ) แต่สุดท้ายก็ถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยว่าปลอมตราประทับของหน่วยงานรัฐเมื่อเดือนธันวาคม 2568
คดีชายแซ่เฟิง เขาใช้โดรนติดตั้งแบตเตอรี่ดัดแปลงเอง บินผ่านเหนือเขตหวงห้ามทางทหารและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนกันยายนปี 2568 ภาพที่ถ่ายทอดสดทำให้เห็นสภาพแวดล้อมภายในสนามบินทหารก็เลยถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยว่าเปิดเผยความลับของรัฐโดยประมาท
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้เริ่มดำเนินการรณรงค์ปราบปรามการบินโดรนผิดกฎหมายทั่วประเทศนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดอันตรายและรักษาความปลอดภัยในน่านฟ้าระดับต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับต่ำ ( low-altitude economy ) อีกด้วย
ที่มา : โกลบอลไทมส์