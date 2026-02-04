ยืนหนึ่งในหุบเขา! ไรเดอร์หนุ่มสุดโดดเดี่ยว ทำอยู่คนเดียวทั้งอำเภอ ส่งจุกๆ 200 ออเดอร์ใน 1 วัน

เมื่อไม่นานมานี้ เถาเป่า ฉานโก้ว (Taobao Shangou) แพลตฟอร์มบริการส่งอาหารของอาลีบาบา ได้เปิดตัวไรเดอร์หนุ่ม ผู้ได้รับฉายา "ไรเดอร์ที่โดดเดี่ยวที่สุด" เนื่องจากเขาเป็นไรเดอร์เพียงคนเดียวในอำเภอโม่ทัว เมืองหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง)
ครั้งหนึ่งอำเภอโม่ทัว เป็นที่รู้จักกันในฐานะอำเภอไร้ถนน มีประชากรไม่ถึง 15,000 คน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของแกรนด์แคนยอนหย่าหลู่จ้างปู้ หรือยาร์ลุงซางโป ซึ่งเป็นแคนยอนที่ลึกที่สุดในโลก
ตามรายงาน เถาเป่า ฉานโก้ว หรือชื่อเดิม Ele.me ได้เข้ามาเปิดให้บริการที่อำเภอแห่งนี้เมื่อเดือนส.ค. 2024 ซึ่งหลังจากได้รับการแนะนำจากเพื่อน "หวงข่ายหง" หนุ่มวัย 24 ปี จากมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ผู้หลงใหลในทิเบต ก็ได้กลายเป็นไรเดอร์เพียงหนึ่งเดียวของอำเภอ
แต่ละวัน หวงในชุดยูนิฟอร์มสีส้ม ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของมากถึง 200 ออเดอร์ ขณะที่ไรเดอร์ตามหัวเมืองใหญ่ จะรับแค่ 40-60 ออเดอร์ต่อวันเท่านั้น โดยมีรายได้ประมาณ 4-8 หยวน (ประมาณ 20-40 บาท) ต่อออเดอร์
หวงเล่าว่า การทำงานในฤดูฝนที่แสนยาวนานและถนนบนภูเขาที่สุดแสนจะขรุขระ มักทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เขาจึงต้องเสียเวลาและเสียเงินจำนวนมากไปกับการบำรุงรักษารถ แต่ถึงจะลำบากไปบ้าง แต่เขาก็ยังคงสนุกกับงาน โดยมองว่ามันเป็นงานที่มีอิสระ
“ผมชอบสายลมที่พัดผ่านระหว่างเดินทาง และเงินที่ผมได้จากแต่ละออเดอร์ก็ทำให้ผมรู้สึกมั่นคง” หวงกล่าว
ในเวลาว่าง เขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปสำรวจตามสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามต่างๆ แม้จะเหงาและโดดเดี่ยวไปบ้าง แต่หวงก็บอกว่าเขาชินกับมันแล้วและคงเกิดมาเป็นแบบนี้
เนื่องจากสาขาในอำเภอโม่ทัวเป็นเพียงสาขาเล็กๆ หวงจึงต้องทำหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นไรเดอร์ เรียกว่าตั้งแต่ดูแลสถานี ตลอดจนบริหารจัดการและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ก็ล้วนเป็นหน้าที่ของเขาทั้งสิ้น
โชคดีที่การเปิดเถาเป่า ฉานโก้ว ในอำเภอโม่ทัว ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยผู้ประกอบการรายหนึ่งบอกว่า ยอดขายรายวันเพิ่มขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ พวกเขาจึงมีความสุขมาก เวลามีคำสั่งซื้อใหม่ๆ เข้ามา
ด้วยเหตุนี้เอง หวงจึงกลายเป็นคนดังในหมู่พ่อค้าแม่ค้า แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเขา และทำให้มีคนสนใจสมัครมาเป็นไรเดอร์พาร์ทไทม์ เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของเขาบ้างแล้ว
ทั้งนี้ เวลาเหงาๆ หวงก็จะโทรหาคุณยาย โดยเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่า หากเก็บเงินได้มากพอเมื่อไหร่ ก็จะย้ายไปอยู่ที่เมืองต้าหลี่ มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องสภาพอากาศอบอุ่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปี
เรื่องราวของหวงและโพสต์ที่เกี่ยวข้องได้รับความสนใจเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์ โดยมียอดวิวมากกว่า 2 ล้านวิว พร้อมคอมเมนต์ เช่น “หวงเป็นหนุ่มที่ขยันและมีความสามารถ เขาหยุดพักไม่ได้เลย เพราะไม่อย่างงั้นคงมีหลายคนที่ต้องอดข้าว” และ “ความสำเร็จของเขาเกิดจากความเก่งให้สุดและเชี่ยวชาญในสนามของตัวเอง เรื่องราวของเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวจำนวนมากในการแสวงหาโอกาสในพื้นที่ห่างไกล”
