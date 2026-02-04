xs
ยืนหนึ่งในหุบเขา! ไรเดอร์หนุ่มสุดโดดเดี่ยว ทำอยู่คนเดียวทั้งอำเภอ ส่งจุกๆ 200 ออเดอร์ใน 1 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อไม่นานมานี้ เถาเป่า ฉานโก้ว (Taobao Shangou) แพลตฟอร์มบริการส่งอาหารของอาลีบาบา ได้เปิดตัวไรเดอร์หนุ่ม ผู้ได้รับฉายา "ไรเดอร์ที่โดดเดี่ยวที่สุด" เนื่องจากเขาเป็นไรเดอร์เพียงคนเดียวในอำเภอโม่ทัว เมืองหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง)

ครั้งหนึ่งอำเภอโม่ทัว เป็นที่รู้จักกันในฐานะอำเภอไร้ถนน มีประชากรไม่ถึง 15,000 คน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของแกรนด์แคนยอนหย่าหลู่จ้างปู้ หรือยาร์ลุงซางโป ซึ่งเป็นแคนยอนที่ลึกที่สุดในโลก

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ตามรายงาน เถาเป่า ฉานโก้ว หรือชื่อเดิม Ele.me ได้เข้ามาเปิดให้บริการที่อำเภอแห่งนี้เมื่อเดือนส.ค. 2024 ซึ่งหลังจากได้รับการแนะนำจากเพื่อน "หวงข่ายหง" หนุ่มวัย 24 ปี จากมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ผู้หลงใหลในทิเบต ก็ได้กลายเป็นไรเดอร์เพียงหนึ่งเดียวของอำเภอ

แต่ละวัน หวงในชุดยูนิฟอร์มสีส้ม ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของมากถึง 200 ออเดอร์ ขณะที่ไรเดอร์ตามหัวเมืองใหญ่ จะรับแค่ 40-60 ออเดอร์ต่อวันเท่านั้น โดยมีรายได้ประมาณ 4-8 หยวน (ประมาณ 20-40 บาท) ต่อออเดอร์

(ภาพจาก : สื่อจีน)
หวงเล่าว่า การทำงานในฤดูฝนที่แสนยาวนานและถนนบนภูเขาที่สุดแสนจะขรุขระ มักทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เขาจึงต้องเสียเวลาและเสียเงินจำนวนมากไปกับการบำรุงรักษารถ แต่ถึงจะลำบากไปบ้าง แต่เขาก็ยังคงสนุกกับงาน โดยมองว่ามันเป็นงานที่มีอิสระ

“ผมชอบสายลมที่พัดผ่านระหว่างเดินทาง และเงินที่ผมได้จากแต่ละออเดอร์ก็ทำให้ผมรู้สึกมั่นคง” หวงกล่าว

ในเวลาว่าง เขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปสำรวจตามสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามต่างๆ แม้จะเหงาและโดดเดี่ยวไปบ้าง แต่หวงก็บอกว่าเขาชินกับมันแล้วและคงเกิดมาเป็นแบบนี้

เนื่องจากสาขาในอำเภอโม่ทัวเป็นเพียงสาขาเล็กๆ หวงจึงต้องทำหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นไรเดอร์ เรียกว่าตั้งแต่ดูแลสถานี ตลอดจนบริหารจัดการและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ก็ล้วนเป็นหน้าที่ของเขาทั้งสิ้น

(ภาพจาก : สื่อจีน)
โชคดีที่การเปิดเถาเป่า ฉานโก้ว ในอำเภอโม่ทัว ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยผู้ประกอบการรายหนึ่งบอกว่า ยอดขายรายวันเพิ่มขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ พวกเขาจึงมีความสุขมาก เวลามีคำสั่งซื้อใหม่ๆ เข้ามา

ด้วยเหตุนี้เอง หวงจึงกลายเป็นคนดังในหมู่พ่อค้าแม่ค้า แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเขา และทำให้มีคนสนใจสมัครมาเป็นไรเดอร์พาร์ทไทม์ เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของเขาบ้างแล้ว

ทั้งนี้ เวลาเหงาๆ หวงก็จะโทรหาคุณยาย โดยเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่า หากเก็บเงินได้มากพอเมื่อไหร่ ก็จะย้ายไปอยู่ที่เมืองต้าหลี่ มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องสภาพอากาศอบอุ่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปี

เรื่องราวของหวงและโพสต์ที่เกี่ยวข้องได้รับความสนใจเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์ โดยมียอดวิวมากกว่า 2 ล้านวิว พร้อมคอมเมนต์ เช่น “หวงเป็นหนุ่มที่ขยันและมีความสามารถ เขาหยุดพักไม่ได้เลย เพราะไม่อย่างงั้นคงมีหลายคนที่ต้องอดข้าว” และ “ความสำเร็จของเขาเกิดจากความเก่งให้สุดและเชี่ยวชาญในสนามของตัวเอง เรื่องราวของเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวจำนวนมากในการแสวงหาโอกาสในพื้นที่ห่างไกล”

คลิกชมคลิปในข่าว
一座城仅有一名外卖骑手 他被称为中国“最孤独”的城市骑士

ที่มา : 'Loneliest': meet China remote town's only delivery rider who completes 200 orders daily (SCMP)

