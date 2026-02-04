จีนฟัก &'ผีเสื้อ&' ออกจากดักแด้ในอวกาศ ปูทางวิจัยสิ่งมีชีวิตอยู่รอดในภาวะไร้แรงโน้มถ่วง

สำนักข่าวซินหัวรายงาน--นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฉงชิ่งของจีนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ (2 ก.พ.) ว่าผีเสื้อตัวหนึ่งฟักตัวออกจากดักแด้ภายในอุปกรณ์บรรทุกระบบนิเวศอวกาศขนาดเล็กระหว่างกำลังโคจรรอบโลก ความสำเร็จนี้ให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงสุดขั้วในอวกาศ
ดักแด้ผีเสื้อถูกบรรจุและผนึกไว้ภายในอุปกรณ์ทดลองที่พัฒนาโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดขนส่งไคว่โจว-11 วาย8 (Kuaizhou-11 Y8) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2025
ภาพถ่ายที่บันทึกได้ในอวกาศแสดงให้เห็นผีเสื้อที่ฟักออกมาแล้วเคลื่อนไหวอยู่ภายในแคปซูล เกาะพักบนใบไม้ และกระพือปีก แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่ดีต่อสภาพแวดล้อมไร้แรงโน้มถ่วง โดยข้อมูลล่าสุดที่ส่งกลับมายังทีมวิจัยยืนยันว่าความดัน อุณหภูมิ และความชื้นภายในห้องโดยสารแบบปิดของอุปกรณ์บรรทุกอยู่ในระดับเสถียร
รายงานระบุว่าพฤติกรรมของของเหลวที่เปลี่ยนแปลงและการขนส่งสารที่ถูกขัดขวาง เป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อการทำงานอย่างมั่นคงของระบบนิเวศขนาดเล็กแบบวงจรปิดในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
เซี่ยเกิงซิน หัวหน้านักออกแบบอุปกรณ์บรรทุก ระบุว่าทีมวิจัยสามารถเอาชนะอุปสรรคทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกซิเดชันของแมกนีเซียมอัลลอยในสภาพความชื้นสูง และพัฒนาโครงสร้างอุปกรณ์บรรทุกที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง โดยมีน้ำหนักเพียง 8.3 กิโลกรัม ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันสำหรับระบบนิเวศขนาดเล็กดังกล่าว
การออกแบบอุปกรณ์ข้างต้นเลียนแบบวัฏจักรทางนิเวศของโลก โดยสร้างต้นแบบระบบนิเวศขนาดย่อมที่สามารถทำงานได้จริง ซึ่งระบบที่พึ่งพาตนเองแบบไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมนี้ประกอบด้วยพืช เช่น พริก ซึ่งผลิตออกซิเจนและเป็นแหล่งอาหารที่เป็นไปได้สำหรับผีเสื้อ ขณะที่จุลินทรีย์ทำหน้าที่กำจัดของเสียเพื่อรักษาองค์ประกอบของอากาศให้คงที่
เซี่ยกล่าวว่าความสำเร็จในการฟักตัวของผีเสื้อไม่ได้เป็นเพียงการนำแมลงขึ้นสู่อวกาศเท่านั้น แต่ถือเป็นก้าวสำคัญในการยืนยันความเป็นไปได้ของการใช้ระบบสนับสนุนการดำรงชีวิตที่ซับซ้อนระยะยาวในวงโคจร ซึ่งการที่ผีเสื้อสามารถผ่านกระบวนการสำคัญของวงจรชีวิตได้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วเช่นนี้ เป็นการทดสอบความยืดหยุ่นของสิ่งมีชีวิตบนโลก และให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสำหรับเทคโนโลยีระบบสนับสนุนการดำรงชีวิตในอวกาศห้วงลึกในอนาคต
ในขั้นต่อไป ทีมวิจัยมีแผนมุ่งเน้นการตรวจสอบในวงโคจรเกี่ยวกับความคงทนของโครงสร้าง ความสามารถในการปรับตัวของชิ้นส่วนต่างๆ ต่อสภาพแวดล้อมอวกาศ รวมถึงประสิทธิภาพการปิดผนึกของห้องโดยสารแบบปิดของอุปกรณ์บรรทุกในระยะยาว
(แฟ้มภาพซินหัว : ตัวอย่างผีเสื้อที่ศูนย์สำรวจอวกาศ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 2 ก.พ. 2026)