จีนประหาร 4 สมาชิกหลัก &'แก๊งตระกูลไป๋&' ฉ้อโกงโทรคมนาคมในเมียนมาตอนเหนือ

สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- จีนดำเนินการประหารชีวิตสมาชิกหลักของแก๊งอาชญากรตระกูลไป๋ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมา จำนวน 4 ราย โดยอาชญากรกลุ่มนี้ได้ถูกตัดสินประหารชีวิตในเดือนพฤศจิกายน 2025 ฐานก่ออาชญากรรมต่างๆ ทั้งฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ฉ้อโกงทางโทรคมนาคม และการค้ายาเสพติด
ศาลในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้รับหน้าที่ดำเนินการประหาร หลังจากได้รับอนุมัติจากศาลประชาชนสูงสุดแล้ว
จำเลยเหล่านี้ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลในชั้นต้น แต่ศาลประชาชนชั้นสูงของกว่างตงได้ยกฟ้องอุทธรณ์เมื่อเดือนธันวาคม 2025 พร้อมยืนยันคำตัดสินเดิมและส่งต่อคดีความสู่ศาลประชาชนสูงสุดเพื่อพิจารณาตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งศาลประชาชนสูงสุดยืนยันว่าแก๊งอาชญากรตระกูลไป๋ ซึ่งนำโดยไป๋อิงชาง ได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการหลายแห่งในภูมิภาคโกก้างของเมียนมา เพื่อก่ออาชญากรรมต่างๆ ทั้งฉ้อโกงทางโทรคมนาคม พนันผิดกฎหมาย ฆาตกรรม ทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนา ลักพาตัว รีดไถ รวมทั้งจัดหาและบังคับค้าประเวณี
ศาลประชาชนสูงสุดระบุว่าจำนวนเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการพนันของอาชญากรกลุ่มนี้ สูงเกิน 2.9 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.31 แสนล้านบาท) และการกระทำโดยมิชอบต่อกฎหมายของจำเลยเหล่านี้ ส่งผลให้พลเมืองจีนเสียชีวิต 6 ราย รวมถึงมีผู้อื่นบาดเจ็บอีกหลายราย โดยไป๋อิงชางยังสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นในการลักลอบค้าและผลิตยาเมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์ราว 11 ตัน
เมื่อพิจารณาลักษณะความร้ายแรงของอาชญากรรมที่จำเลยทั้งหมดก่อขึ้น รวมทั้งสถานการณ์และผลลัพธ์ร้ายแรงที่ตามมา ศาลประชาชนสูงสุดจึงอนุมัติคำตัดสินประหารชีวิตของสมาชิกแก๊งทั้งสี่รายที่ประกอบไปด้วยไป๋อิงชาง หยางลี่เฉียง หูเสี่ยวเจียง และเฉินกว่างอี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สื่อทางการจีนรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (29 ม.ค.) ศาลจีนได้ดำเนินการประหารชีวิตสมาชิก11 คน ของตระกูลหมิงที่จัดตั้งศูนย์สแกมเมอร์รายใหญ่สุดฉาวโฉ่ในแห่งเมืองเล่าก์ก่าย เขตโกก้าง ตอนเหนือของเมียนมาเมียนมา ในคดีแก๊งอาชญากรรมตระกูลหมิง ซึ่งกระทำความผิดได้แก่ ฆ่าคนโดยเจตนา ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา กักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบ ฉ้อโกง และเปิดบ่อนการพนัน เป็นต้น
โดยสมาชิกตะกูลหมิงที่ถูกประหาร ได้แก่ หมิง กั๋วผิง,หมิง เจินเจิน,โจว เว่ยชาง, อู หงหมิง, อู๋ เซินหลง, ฟู่ อี่ว์ปิน และพวกรวม 11 คน