กัมพูชาบุกทลายแหล่งคอลเซ็นเตอร์ รวบผู้ต้องสงสัยกว่า 2,000 ราย พบเป็นชาวจีนเกือบ 1,800 ราย

กัมพูชาบุกตรวจค้นอาคารที่พักและสำนักงานของแก๊งมิจฉาชีพในเมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา
กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาระบุว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถควบคุมตัวชาวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 2,044 ราย โดยในจำนวนนี้มีชาวจีนแผ่นดินใหญ่ถึง 1,792 ราย
นอกจากนี้ยังมีชาวเวียดนาม 177 ราย ชาวเมียนมา 179 ราย และชาวไต้หวันอีก 5 ราย ส่วนที่เหลือเป็นบุคคลสัญชาติอื่น ๆ จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของกัมพูชาในครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลจีนที่ต้องการให้กัมพูชาเร่งปราบปรามขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์และออนไลน์อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชายังไม่ได้ระบุแน่ชัดว่า จะมีการส่งตัวผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติเหล่านี้กลับไปดำเนินคดีในประเทศต้นทางหรือไม่
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างประเทศ