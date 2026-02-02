อีกไม่นานเกินรอ การผลิตกระแสไฟฟ้าของจีนจะแซงหน้าสหรัฐฯ หลายขุม คำเตือนจากอีลอน มัสก์

ภายในปี 2569 หรือ 2570 จีนจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าสหรัฐอเมริกาถึง 3 เท่า อีลอน มัสก์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( ซีอีโอ ) ของบริษัทเทสลาและบริษัทสเปซเอ็กซ์ฟันธงในการโพสต์เตือนให้สหรัฐฯตระหนักว่า ภาคพลังงานบนแดนมังกรขยายตัวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเพียงใด
มัสก์โพสต์เรื่องนี้บนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันเสาร์ ( 31 ม.ค. ) โดยชี้ว่า ตัวช่วยสำคัญที่ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าของจีนเติบโตพุ่งพรวด นั่นก็คือพลังงานแสงอาทิตย์
ตามข้อมูลในรายงานชิ้นหนึ่งซึ่งซีอีโออภิมหาเศรษฐีชาวอเมริกันผู้นี้อ้างถึงนั้น การผลิตกระแสไฟฟ้าของจีนคิดเป็นร้อยละ 33.2 ของการผลิตในทั่วโลกในปี 2568 ขณะที่สหรัฐฯผลิตได้ราวร้อยละ 14.2 เห็นได้ว่าจีนผลิตได้มากกว่าสองเท่าและถือเป็นมหาอำนาจในด้านการผลิตพลังงานในโลกอย่างแท้จริง
คำกล่าวของมัสก์เน้นให้เห็นว่า ภาคพลังงานจีนยังคงพึ่งพาถ่านหินก็จริง แต่ก็นำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ได้อย่างว่องไว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้นั้นไม่ธรรมดาเลย จีนลงทุนมหาศาลด้านโครงสร้างพื้นฐานในการผลิต การส่ง และการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ผู้บริโภค จึงสามารถเพิ่มกำลังการผลิตในอัตราที่ไม่มีชาติใดเทียบได้
นอกจากนั้น ภาคพลังงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานหมุนเวียนนั้นเป็นสิ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมันของจีนในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพัฒนาดังกล่าวอาจแสดงนัยบ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวในภาคพลังงานและการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทั่วโลกได้อีกด้วย
ในโพสต์ของมัสก์ยังแสดงความเป็นห่วงว่าสหรัฐฯจะสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันด้านพลังงานหมุนเวียนได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสหรัฐฯตั้งกำแพงภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์
ทั้งนี้ มัสก์ได้เข้าร่วมการประชุมเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัมที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เขาแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ปัญญาประดิษฐ์ และอนาคตของพลังงานสะอาด โดยซีอีโอค่ายผลิตรถยนต์เทสลากล่าวว่าพลังงานแสงอาทิตย์คือเสาหลักสำคัญในการที่โลกจะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด
ที่มา : กลุ่มสื่อต่างประเทศ