ช็อก! แพทย์เร่งช่วยชีวิต เด็กทารกวัย 10 เดือน หลังถูกแม่ใช้เข็มแทงกว่า 600 ครั้ง อ้างทำตามการรักษาแบบพื้นบ้าน

กลายเป็นที่วิจารณ์ไปทั่วโลกออนไลน์! สำหรับกรณีของทารกเพศชาย วัย 10 เดือน ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน พร้อมร่างกายที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการถูกเข็มทิ่มแทงบนผิวหนังหลายร้อยครั้ง ซึ่งเกิดจากฝีมือของแม่แท้ๆ ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชื่อแบบผิดๆ
โดยสุยเหวินหยวน ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง ประจำศูนย์กระดูกสันหลังของโรงพยาบาลซินหัว ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เจียวทง ได้โพสต์คลิปและเล่าถึงเคสสุดสยองที่เขาพบระหว่างให้คำปรึกษาด้านกุมารเวชศาสตร์
ตามการบอกเล่าของสุยเหวินหยวน ทารกรายนี้ถูกส่งตัวมาเข้ามารับการรักษาที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลประชาชนอำเภอปกครองตนเองโม่เจียง กลุ่มชาติพันธุ์ฮาหนี เมืองผู่เอ่อร์ มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ปีที่แล้ว ด้วยอาการไข้สูงและชัก
ระหว่างการซักประวัติ แพทย์ก็พบพฤติกรรมอันน่าตกใจของนางเตา ผู้เป็นแม่ ที่มักจะใช้เข็มแทงลงไปที่ผิวหนังของเด็กจนมีเลือดออกมา เพื่อเป็นการลงโทษ หรือเป็นการรักษาตามแบบพื้นบ้าน เวลาที่เด็กทารกทำตัวไม่ดี ดื้อ ป่วยเป็นหวัด หรือมีไข้ โดยคาดว่าเด็กคนนี้อาจถูกแทงไปแล้วกว่า 500-600 ครั้ง
ในเหตุการณ์ล่าสุด นางเตาได้ใช้เข็ม ซึ่งปกติใช้เย็บพื้นรองเท้า แทงเข้าไปที่คอของลูก ทว่าเข็มดันเกิดหัก โดยส่วนปลายได้ฝังเข้าไปยังบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ จึงต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วน
ภาพจากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นถึงร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากการถูกแทงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังพบสะเก็ดแผลมากมายตามศีรษะ ลำตัวและฝ่าเท้าของเด็กทารก
การผ่าตัดครั้งนี้ ถือเป็นเคสที่ยาก เนื่องจากพ่อแม่ไม่แน่ใจว่าเข็มที่ใช้นั้นมีลักษณะเป็นเช่นไร หากเข็มมีเงี่ยง แล้วแพทย์ดึงเข็มออกผิดทิศทาง ปลายเข็มที่เป็นเงี่ยงก็อาจไปถูกเนื้อเยื่อ หรือส่วนสำคัญต่างๆ ได้
“เราได้ทำการทดสอบในสิ่งที่จำเป็นทั้งหมด และทำการผ่าตัดในวันเดียวกับที่มีการปรึกษาหารือ” “เด็กมีไข้สูง ซึ่งอาจเกิดจากสนิมที่อยู่บนเข็ม อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่าตัดไป 3-4 วัน ไข้ก็ลดลง และถูกย้ายออกจากห้องไอซียู” สุยเหวินหยวนกล่าว
เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ทีมสอบสวนซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า รอยเข็มบนร่างกายของเด็กนั้นเกิดจากการที่ผู้เป็นแม่เลือกใช้วิธี "ฝังเข็ม" แบบพื้นบ้าน เพื่อรักษาลูกด้วยตนเอง
นางเตาได้รับการศึกษาน้อย จึงขาดความรู้ รวมทั้งยังมีอาการวิตกกังวล แต่จากการประเมินก็ไม่พบอาการทางจิตแต่อย่างใด
ทั้งนี้ แม้ว่าจีนจะมีกฎหมายต่อต้านการทารุณกรรมเด็ก แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่านางเตาจะถูกลงโทษหรือไม่
หลังเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ช่างน่าสยองอะไรแบบนี้ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนใจร้ายแบบนี้อยู่ในยุคปัจจุบัน” “เด็กชายน่าสงสารมาก เกิดมาในครอบครัวแบบนี้ อย่าให้พ่อแม่แท้ๆ เลี้ยงดูเขาเลย” และ “ใจร้ายมาก เธอควรจะแทงตัวเองแทน จินตนาการดูสิว่าเด็กทารกตัวเล็กๆ คนนี้จะต้องเจ็บปวดมากแค่ไหน”
