อินจัด! อาม่าวัย 91 ปี ติดซีรีส์ ทุบทีวีจอแตก โกรธที่ตัวละครสุดที่รักโดนรังแก

เรียกว่ากลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ สำหรับคลิปวิดีโอของอาม่า วัย 91 ปี จากเมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง ที่อินซีรีส์จัดจนถึงกับด่าทอและทุบโทรทัศน์จอแตก เมื่อตัวละครที่โปรดปรานโดนรังแก
โดย "หลิว" หลานสาวของอาม่า ซึ่งเป็นผู้โพสต์คลิปดังกล่าว เล่าว่าอาม่าชื่นชอบการดูซีรีส์เป็นชีวิตจิตใจ และซีรีส์ที่อาม่าติดงอมแงมในช่วงนี้ มี 2 เรื่อง คือ “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์” และ “หอดอกบัวลายมงคล”
จากคลิปอาม่าได้ตะโกนใส่ตัวละครชายด้วยความโกรธจัดว่า “ถ้าเธอตาย แกจะอยู่ได้ไหม? เคยคิดบ้างไหม?” “แกจับเธอแขวนไว้บนต้นไม้ เลือดไหลหมดแล้ว! ดูสิว่าแกทำอะไรลงไป!”
ขณะที่อีกคลิปหนึ่ง อาม่าก็ได้ประณามตัวร้ายว่า “ตัวร้ายตัวนี้มันเลวมาก! ฉันต้องแจ้งตำรวจให้มาจับมัน กรรมตามสนองมันแน่”
นอกจากนี้ ยังมีคลิปที่อาม่าไม่พอใจผู้สูงอายุที่รังแกคนหนุ่มสาว เลยต่อว่าออกมา “คนแก่พวกนี้รังแกคนหนุ่มสาว! พวกเขามีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม ฟังฉันนะ พวกคุณหน่ะไม่สามารถหยุดยั้งประวัติศาสตร์ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าได้”
หลิวบอกว่า บ่อยครั้งที่อาม่าเกิดอินจัดจนลงไม้ลงมือกับโทรทัศน์ และพอซื้อเครื่องใหม่มาได้ไม่กี่วัน ก็ดันเกิดเหตุซ้ำอีก เปลี่ยนไปใช้แท็บเล็ตก็โดนอาม่าทุบไม่ต่างกัน
“เราซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่มา ผ่านไป 3 วันก็มีแถบสีดำปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เพราะว่าอาม่าไปตบมัน”
อย่างไรก็ตาม ปกติแล้วอาม่าเป็นคนใจดีมาก มีเพียงตอนดูซีรีส์แล้วของขึ้นเท่านั้น ที่จะกลายเป็นแบบนี้ ด้านทางครอบครัวเคยพยายามแก้ไข ด้วยการจำกัดเวลาการดูซีรีส์ของอาม่า แต่ก็โดนอาม่างอนเข้าให้
“ดังนั้น เราเลยต้องยอมตามใจ อาม่าอายุ 91 ปีแล้ว ความสุขของอาม่า คือ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา” หลิวกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ต้องเสียเงินซื้อโทรทัศน์ใหม่บ่อยๆ ครอบครัวจึงติดตั้งแผ่นกั้นที่ทำจากอะคริลิกใสแทน
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตแนะนำให้หลิวเปลี่ยนไปใช้โปรเจ็กเตอร์ฉายซีรีส์ขึ้นกำแพง แต่หลิวก็ปฏิเสธ เพราะเกรงว่าอาม่าอาจจะเผลอไปตีกำแพงจนได้รับบาดเจ็บได้
