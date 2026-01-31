อุทาหรณ์ลงทุนทอง! ยักษ์ใหญ่ทองจีนหวิดล้ม เสียหายกว่าหมื่นล้านหยวน

เกิดเหตุวุ่นวายในตลาดค้าทองคำ “สุ่ยเป้ย” นครเซินเจิ้น ซึ่งเป็นศูนย์กลางค้าอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดของจีน หลังบริษัท เซินเจิ้น เจี๋ยหว่อรุ่ย จิวเวลรี ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักจนไม่สามารถจ่ายคืนเงินให้แก่ลูกค้าและนักลงทุนได้ พบผู้เสียหายรวมกว่า 1.5 แสนราย มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอาจสูงถึง 1 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 4.75 หมื่นล้านบาท)
วิกฤตครั้งนี้มีชนวนเหตุมาจากโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า “การกำหนดราคาล่วงหน้า” (Pre-pricing) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการซื้อขายสิทธิเลือก (Options) โดยลูกค้าสามารถวางเงินจองเพียงเล็กน้อยเพื่อล็อกราคาทองคำในอนาคต หากราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น ลูกค้าจะได้กำไรจากส่วนต่าง แต่หากราคาผันผวนผิดทางจะส่งผลกระทบต่อเงินประกัน
กลุ่มนักลงทุนจากทั่วประเทศจีนได้เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณด้านล่างอาคารที่ตั้งร้านค้าในเขตหลัวหู นครเซินเจิ้น เพื่อติดตามความคืบหน้า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์และปิดกั้นพื้นที่บริเวณชั้นที่ตั้งของบริษัทเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ขณะที่ทรัพย์สินของบริษัทหลายส่วนถูกสั่งอายัดไว้เพื่อตรวจสอบ
ผู้เสียหารายหนึ่งเปิดเผยว่า ได้เริ่มลงทุนกับเจี๋ยหว่อรุ่ยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 โดยเติมเงินเข้าไปกว่า 75,000 หยวน (ประมาณ 356,000 บาท) เพื่อซื้อทองคำแท่ง แต่เพียงไม่ถึงเดือน แพลตฟอร์มกลับเกิดปัญหาไม่สามารถถอนเงินหรือรับสินค้าได้ ขณะที่นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดบางรายมีการลงทุนสูงถึง 50 ล้านหยวน (ประมาณ 237 ล้านบาท)
นายจาง จื้อเถิง ผู้ถือหุ้นใหญ่และคนดังในโลกโซเชียลของวงการทองคำสุ่ยเป้ย ได้ออกแถลงการณ์ผ่านวิดีโอระบุว่า ตนไม่ได้หลบหนีและยังคงอยู่ในเซินเจิ้น โดยอ้างว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากยอดขาดทุนที่คาดไม่ถึงและการถูกระงับบัญชีธนาคาร ทำให้ไม่สามารถหมุนเวียนสินค้าและเงินทุนได้ทัน
ปัจจุบัน ทางการเขตหลัวหูได้จัดตั้งทีมงานพิเศษเพื่อเข้ามาตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว โดยเบื้องต้นบริษัทได้เสนอแผนการชดใช้ 2 รูปแบบ คือ จ่ายคืนร้อยละ 20 ของเงินต้นภายใน 3 วัน หรือจ่ายคืนร้อยละ 40 ของเงินต้น แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากมองว่ายอดเงินที่ได้รับคืนน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายจริง
