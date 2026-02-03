เด็กประถมโชว์เจ๋ง! ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ด้วยงบร้อยบาท ส่องเห็นหลุมบนดวงจันทร์ชัดแจ๋ว

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัย 10 ปี ในมณฑลกวางตุ้ง ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ทางดาราศาสตร์ขึ้นเองด้วยวัสดุเหลือใช้ จนสามารถมองเห็นหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจน
เด็กชายจวง หมิงหยาง นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาซินตงเปิดเผยว่าเขาใช้เงินเพียง 28 หยวน (ประมาณ 134 บาท) ในการซื้อชุดเลนส์จากช่องทางออนไลน์ ส่วนตัวกล้องและอุปกรณ์อื่น ๆ ทำมาจากวัสดุที่หาได้ภายในบ้าน เช่น กระดาษลัง, ไม้เสียบ, ไม้พันสำลี, ฝาขวดน้ำ และท่อพีวีซี โดยเขาใช้เวลาประดิษฐ์ในช่วงเวลาว่างเพียงไม่กี่วัน
จวงระบุว่าเขาศึกษาหลักการทำงานและการประดิษฐ์ผ่านการดูคลิปวิดีโอออนไลน์ โดยปัจจุบันเขาสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์แฮนด์เมดมาแล้วกว่า 21 ชิ้น แม้อุปกรณ์ชุดนี้จะดูเรียบง่ายและทำจากวัสดุทั่วไป แต่สามารถดึงภาพพื้นผิวดวงจันทร์มาปรากฏแก่สายตาได้อย่างน่าทึ่ง
ด้านนางจวง มารดาของเด็กชายกล่าวว่า ลูกชายมีความสนใจในเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น กล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์มาตั้งแต่เด็ก โดยทางครอบครัวไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือชี้นำขั้นตอนการผลิต แต่จะช่วยสนับสนุนในการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เขาได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง และมองว่าการใช้เวลาว่างทำสิ่งประดิษฐ์เป็นเรื่องที่ดีตราบใดที่ไม่กระทบต่อการเรียน
เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียของจีน โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ของ "นักประดิษฐ์ตัวน้อย" รายนี้
ที่มา: People's Daily Online