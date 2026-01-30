จีนประณามญี่ปุ่นเป็น “ผู้ทำลายระเบียบระหว่างประเทศ” กลางเวที UN ปมแทรกแซงไต้หวันและฟื้นลัทธิทหาร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 นายซุน เหล่ย รองผู้แทนถาวรจีนประจำองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กล่าวตอบโต้ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นระหว่างการอภิปรายเปิดเผยของคณะมนตรีความมั่นคงว่าด้วยหลักนิติธรรมระหว่างประเทศ โดยระบุอย่างรุนแรงว่าปัจจุบันญี่ปุ่นได้กลายเป็น “ผู้ทำลายระเบียบระหว่างประเทศ” ไปเสียแล้ว
นายซุน เหล่ย ชี้แจงว่าคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี ทาคาอิจิ ซานาเอะ เกี่ยวกับประเด็นไต้หวันนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและละเมิดพันธกรณีของประเทศผู้แพ้สงครามตามที่ระบุไว้ใน ปฏิญญาไคโร (Cairo Declaration) และ ประกาศปอตสดัม (Potsdam Proclamation) อย่างร้ายแรง ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความพยายามที่จะปฏิเสธชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 และทำลายระเบียบโลกหลังสงคราม
นายซุน ได้จำแนกพฤติกรรมของญี่ปุ่นออกเป็น 4 ด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงโลก ว่าเป็นผู้ทำลายระเบียบระหว่างประเทศ ผู้ก่อสงครามรุกราน ผู้เรียกคืนลัทธิทหาร ผู้สร้างความตึงเครียด แทรกแซงกิจการภายในของจีนโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคง และมีการวางกำลังอาวุธโจมตีใกล้กับพื้นที่ไต้หวัน
ในวันที่ 27 มกราคม 2569 นายกัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้แถลงย้ำว่าญี่ปุ่นไม่มีสิทธิและความชอบธรรมใดๆ ที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นไต้หวัน เนื่องจากในอดีตญี่ปุ่นเคยยึดครองไต้หวันเป็นอาณานิคมนานถึงครึ่งศตวรรษและก่ออาชญากรรมไว้มากมาย
"เราขอเร่งเร้าให้ญี่ปุ่นปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาทางการเมืองที่ให้ไว้กับจีน และหยุดการยั่วยุในประเด็นไต้หวันอย่างเด็ดขาด" นายกัวกล่าว
ความขัดแย้งรอบล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากนางทาคาอิจิระบุในรายการโทรทัศน์ว่า หากเกิดวิกฤตในช่องแคบไต้หวัน ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติการร่วมกัน และเตือนว่าพันธมิตรญี่ปุ่น-สหรัฐฯ อาจล่มสลายหากญี่ปุ่นนิ่งเฉยในยามที่กองทัพสหรัฐฯ ถูกโจมตี
ที่มา: สำนักข่าวซินหัว และเซียวเซียง เฉินเป้า