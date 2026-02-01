ฮือฮา! คอนโด 15 ชั้นกลางหมู่บ้านในฝูเจี้ยน ตระกูลใหญ่แซ่โจวรวมตัวอยู่กันนับร้อยชีวิต

กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลจีน เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโออาคารพักอาศัยสูง 15 ชั้นตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางบ้านเรือนขนาดเล็กในหมู่บ้านชนบท มณฑลฝูเจี้ยน จนชาวเน็ตต่างพากันอุทานว่า "นี่ไม่ใช่บ้านแล้ว แต่เหมือนยกคอนโดมาสร้างไว้ให้คนในตระกูลอยู่ด้วยกัน"
อาคารดังกล่าวมีชื่อว่า “ต้าจินโหลว” ตั้งอยู่ที่เมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน โดย นายโจว ผู้อยู่อาศัยวัย 70 ปี เปิดเผยว่า อาคารนี้สร้างเสร็จมาเกือบ 10 ปีแล้ว เกิดจากการรวมตัวกันของคนในตระกูลแซ่โจวที่ต้องการสร้างบ้านใหม่บนที่ดินผืนเดิม จึงทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ร่วมกันหลายร้อยตารางเมตรเพื่อสร้างอาคารสูงแห่งนี้
ต้าจินโหลว”มีทั้งหมด 15 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน 2 ชั้นสำหรับจอดรถ) ชั้น 1 เปิดเป็นร้านค้า ส่วนชั้น 2-12 เป็นห้องพักอาศัยชั้นละ 2 ห้อง รวมทั้งหมด 22 ห้อง แต่ละห้องมีพื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร มีแผนผังห้องเหมือนกันทุกชั้น
ผู้อยู่อาศัยเป็นคนในตระกูลเดียวกันทั้งหมด 4 รุ่น รวมกว่า 100 คน อย่างไรก็ตาม ปกติจะมีผู้อยู่อาศัยประจำประมาณ 20-30 คน ส่วนที่เหลือจะกลับมาพร้อมหน้ากันในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ทางด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่า อาคารนี้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นอำนาจการอนุมัติอยู่ที่ระดับตำบล แต่ปัจจุบันตามระเบียบใหม่ปี 2566 การสร้างบ้านพักอาศัยของเกษตรกรแบบบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดจะถูกจำกัดความสูงไม่เกิน 3 ชั้น หรือไม่เกิน 15.5 เมตรเท่านั้น
ที่มา: 极目新闻 (Jimu News)