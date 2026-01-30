ชาวจีนแห่ต่อคิว "ซื้อทอง" นานกว่า 7 ชั่วโมง แพลตฟอร์มเทรดทองเซินเจิ้นส่อเค้าล้มละลาย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 มีรายงานว่าร้าน เหล่าพู่ โกลด์ (Lao Pu Gold) แบรนด์ทองคำระดับไฮเอนด์ที่ได้รับฉายาว่า "แอร์เมสแห่งวงการทองคำ" ในห้างสรรพสินค้า เป่ยจิง เอสเคพี (Beijing SKP) คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาเข้าแถวรอซื้อจนสินค้าบางรายการขาดตลาด
พนักงานของร้านเหล่าพู่ โกลด์ สาขาเป่ยจิง เอสเคพี เปิดเผยว่า ในช่วงเช้าของวันที่ 30 มกราคม ลูกค้าต้องใช้เวลาต่อคิวรอประมาณ 3 ชั่วโมง โดยสินค้าประเภทยอดนิยมอย่าง "น้ำเต้าพันกิ่ง" และ "น้ำเต้าประดับเพชร" บางขนาดไม่มีสินค้าพร้อมส่งแล้ว ทั้งนี้ แม้ห้างจะเปิดทำการในเวลา 10:00 น. แต่มีลูกค้าบางส่วนมาปักหลักรอตั้งแต่เช้ามืดหรือแม้กระทั่งช่วงกลางดึกท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดถึง -4 องศาเซลเซียส
ขณะที่ลูกค้ารายหนึ่งระบุว่า เธอไปรอคิวตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันแรกของกิจกรรมโปรโมชัน โดยเริ่มต่อคิวตั้งแต่เวลา 09:30 น. แต่กว่าจะได้เข้าชมสินค้าในร้านก็เป็นเวลา 16:30 น. รวมเวลาเบ็ดเสร็จนานถึง 7 ชั่วโมง และพบว่าสินค้าที่ต้องการนั้นขายหมดไปก่อนแล้ว
ในอีกด้านหนึ่ง ตลาดทองคำ สุ่ยเป้ย (Shuibei) ในนครเซินเจิ้น กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ เมื่อแพลตฟอร์มโลหะมีค่าชื่อดัง เจี๋ยเวยรุ่ย จิวเวลรี (Jieweirui Jewelry) ประสบปัญหาการถอนเงินและส่งมอบทองคำไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านหยวน (ประมาณ 48,000 ล้านบาท)
ผู้ลงทุนจำนวนมากระบุว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวมีโมเดลธุรกิจแบบ "การตั้งราคาล่วงหน้าแบบตัวเปล่า" (Shorting/Price Locking) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เก็งกำไรส่วนต่างของราคาทองคำและเงินได้โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์จริงในมือ แต่จากสภาวะราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้แพลตฟอร์มเกิดภาวะ "พอร์ตระเบิด" จนไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนหรือคืนเงินต้นได้
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 พบว่าสำนักงานของเจี๋ยเวยรุ่ยถูกปิดกั้นพื้นที่และหยุดให้บริการ โดยทางบริษัทได้ออกประกาศจำกัดการถอนเงินเหลือเพียงวันละ 500 หยวน (ประมาณ 2,400 บาท) หรือทองคำ 1 กรัมต่อคนเท่านั้น ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้บริการที่มีกว่า 150,000 ราย จนต้องมีการรวมตัวกันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจหลัวหู
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าแพลตฟอร์มอื่นในพื้นที่สุ่ยเป้ย เช่น เย่ว์ติ่งเฟิง (Yuedingfeng) ก็เผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยทางสมาคมอุตสาหกรรมทองคำและเครื่องประดับเซินเจิ้นเคยออกหนังสือเตือนก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม 2568 ว่าธุรกิจการพนันราคาทองคำออนไลน์โดยไม่มีการส่งมอบจริงถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงสูง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของตลาดการลงทุนทองคำนอกระบบในจีน ท่ามกลางกระแสความตื่นตัวในการสะสมทองคำของประชาชนที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์
ที่มา: จี๋มู่ นิวส์