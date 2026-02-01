อดีตวิศวกร Google ชาวจีนถูกตัดสินมีความผิดฐานจารกรรมความลับ AI ให้บริษัทจีน

คณะลูกขุนในซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกาตัดสินว่า นายหลินเวย ติง (Linwei Ding) อดีตวิศวกรซอฟต์แวร์ของ Google มีความผิดในข้อหาขโมยความลับทางการค้าด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทเทคโนโลยีในจีนที่เขาแอบทำงานให้
นายติง วัย 38 ปี สัญชาติจีน ถูกตัดสินว่ามีความผิดรวม 14 กระทง ได้แก่ จารกรรมทางเศรษฐกิจ 7 กระทง ขโมยความลับทางการค้า 7 กระทง
จากการพิจารณาคดีนาน 11 วัน พบว่าเขาได้ขโมยเอกสารลับกว่าหลายพันหน้าเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ Google ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการฝึกฝนโมเดล AI ขนาดใหญ่
ข้อมูลที่ถูกขโมยรวมถึงพิมพ์เขียวชิปประมวลผลขั้นสูงที่ช่วยให้ Google มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่าง Amazon และ Microsoft รวมถึงช่วยลดการพึ่งพาชิปจากบริษัทเอ็นวีเดีย (Nvidia)
อัยการระบุว่า นายติงเริ่มเข้าร่วมงานกับ Google ในเดือนพฤษภาคม 2562 และเริ่มการโจรกรรมข้อมูลในอีก 3 ปีต่อมา หลังจากได้รับการทาบทามจากบริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่ในจีน โดยเขามีพฤติกรรมแอบทำงานให้บริษัทเหล่านั้นในขณะที่ยังเป็นพนักงานของ Google
ทั้งนี้ นายติงมีกำหนดเข้ารับฟังการพิจารณาสถานะคดีในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ขณะที่ Google ระบุว่าทางบริษัทได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ในการสืบสวนครั้งนี้
ที่มา กลุ่มสื่อต่างประเทศ