จีนทุบสถิติปี 2568 อากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีนเปิดเผยรายงานสภาพภูมิอากาศประจำปี 2568 เมื่อวันพฤหัสบดี (29 ม.ค.) ระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศของจีนในปีที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นถึง 10.9 องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกสถิติในปี 2504 นอกจากนี้ยังพบว่ามีจำนวน "วันที่มีอากาศร้อนจัด" มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา
รายงานระบุว่า จีนนิยาม "วันที่มีอากาศร้อนจัด" คือวันที่อุณหภูมิพุ่งสูงตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกันยายน 2568 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน สอดคล้องกับรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่ระบุว่า ปี 2568 เป็นหนึ่งในสามปีที่โลกมีอุณหภูมิร้อนที่สุด
นอกจากวิกฤตความร้อนแล้ว จีนยังเผชิญกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สูงกว่าปกติร้อยละ 4.5 โดยในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศมีปริมาณฝนและระยะเวลาฝนตกยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่พื้นที่ภาคตะวันตกมีปริมาณฝนในฤดูใบไม้ร่วงที่ตกหนักที่สุดเท่าที่เคยจดบันทึกมา
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น ทั้งความร้อนจัดและฝนที่ตกหนักสะสม ส่งผลให้จีนมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน