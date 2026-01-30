ปาฏิหาริย์บังเกิด! เด็กชาย 8 ขวบ ป่วยโคม่า 55 วัน ฟื้นหลังแม่เปิดคลิปเพื่อนร่วมชั้นส่งกำลังใจให้ฟัง (มีคลิป)

เรื่องราวของ "หลิวฉู่ซี" เด็กชายวัย 8 ขวบ จากเมืองเยว่หยาง มณฑลหูหนาน ที่ตกอยู่ในอาการโคม่ามาเป็นเวลา 55 วัน หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามที่ไม่ย่อท้อของผู้เป็นแม่ ร่วมกับทีมแพทย์ ครู และเพื่อนร่วมชั้น ก็ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
ตามรายงาน อุบัติเหตุดังกล่าวทำให้ปอดและสมองของฉู่ซีได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยแพทย์ได้แจ้งกับครอบครัวว่า มีโอกาสน้อยมากที่เขาจะฟื้น
ทว่าแม่ของฉู่ซีก็ไม่คิดถอดใจ เธอพาลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่ง จนได้พบกับแพทย์ท่านหนึ่งที่แนะนำว่า การเปิดเพลงโปรด หรือเสียงที่คุ้นเคยอาจช่วยกระตุ้นสมองบางส่วนและทำให้ฉู่ซีฟื้นขึ้นมาได้
ดังนั้น เธอจึงจัดการรวบรวมเพลงต่างๆ เช่น เพลงโรงเรียนและเพลงออกกำลังกายตอนเช้าของโรงเรียน ขณะเดียวกัน คุณครูของฉู่ซีก็ได้ให้เพื่อนร่วมชั้นอัดคลิปส่งกำลังใจไปให้
“ฉู่ซีตื่นขึ้นมาเร็วๆ นะ ไปเล่นฟุตบอลด้วยกันเถอะ” เด็กชายคนหนึ่งกล่าวในคลิป เด็กหญิงอีกคนบอกว่า “พวกเราคิดถึงฉู่ซีนะ ถ้าได้ยินเสียงของพวกเรา ก็ลืมตาขึ้นมาเถอะ ใกล้จะสอบแล้ว พวกเรากำลังรอฉู่ซีกลับมาเรียนด้วยกันนะ” นอกจากนี้ ยังมีเด็กชายที่เลือกร้องเพลงโปรดของฉู่ซี และเล่าเรื่องตลกๆ ในชั้นเรียนให้ฟังอีกด้วย
แม่ของฉู่ซีเปิดคลิปวิดีโอเหล่านี้ พร้อมคลิปการสอนคณิตศาสตร์ของคุณครูให้ฉู่ซีฟังทุกวัน 45 วันต่อมา ฉู่ซีก็เริ่มตอบสนองด้วยการขยับเปลือกตา และอีกไม่กี่วันต่อมา เขาก็ยิ้มออกมาเมื่อได้ยินเสียงของคุณครู กระทั่งในวันที่ 55 ช่วงเวลาแห่งการรอคอยก็สิ้นสุดลง เมื่อฉู่ซีกลับมามีสติและสามารถขยับมือซ้ายได้
หลังจากนั้นคุณครูและเพื่อนๆ ร่วมชั้นของฉู่ซีก็ได้มาเยี่ยมที่โรงพยาบาล พร้อมกับนำของเล่นและการ์ดอวยพรมาให้ ด้านคุณครูยังแกล้งหยอกฉู่ซีด้วยว่าจะได้รับการยกเว้นเรื่องการบ้าน ซึ่งทำให้ฉู่ซีพยายามลืมตาและโบกมือตอบ
“ในที่สุดฉันก็ได้เห็นแสงสว่างแล้ว ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆ” แม่ของฉู่ซีบอกกับสื่อแห่งหนึ่ง โดยเธอได้ขอบคุณทีมแพทย์ ครู และเพื่อนร่วมชั้นของลูกชาย พร้อมเสริมว่า “หวังว่าเคสของลูกชายฉันจะมอบความหวังให้กับครอบครัวที่กำลังเผชิญสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้”
ทั้งนี้ สุขภาพของฉู่ซีดีขึ้นเรื่อยๆ แม้จะยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอีกพักใหญ่ก็ตาม
ภายหลังเรื่องราวของฉู่ซีได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย โดยคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องมียอดวิวมากกว่า 10 ล้านวิว พร้อมคอมเมนต์ เช่น “เห็นรอยยิ้มของฉู่ซีแล้วน้ำตาไหลเลย ขอชื่นชมความมุ่งมั่นของคุณแม่และความเข้มแข็งอันสุดแสนจะเหลือเชื่อของเขาจริงๆ” และ “บางอย่างทางการแพทย์ก็ไม่สามารถอธิบายได้ ดังนั้น ปล่อยให้เป็นเรื่องของความรักและปาฏิหาริย์เถอะ ฉู่ซีจะได้กลับไปโรงเรียนแน่นอน”
