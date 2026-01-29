อึ้ง! สาวจีนคัดจมูกมากว่า 10 ปี แพทย์พบ "ลูกปัด" ในโพรงจมูก

สาววัย 18 ปี จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เข้าใจว่าตัวเองเป็นไซนัสอักเสบมาโดยตลอด ก่อนพบความจริงว่ามีลูกปัดติดอยู่ในโพรงจมูกเมื่อไม่นานมานี้
โดยที่ผ่านมา เธอมักมีอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลเป็นสีเหลือง พอไปพบแพทย์ก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไซนัสอักเสบ หลังจากนั้นมา ทุกครั้งที่อาการกำเริบ เธอก็เลือกที่จะไปซื้อยามากินเอง
กระทั่ง เธอได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ระหว่างการตรวจ แพทย์ได้พบวัตถุแปลกปลอมในโพรงจมูก จึงสั่งให้ทำ CT Scan เพิ่มเติม
โดยภาพจาก CT Scan แสดงให้เห็นว่ามีวัตถุทรงกลมติดอยู่ในโพรงจมูกของเธอ เนื่องจากวัตถุดังกล่าวติดอยู่ในโพรงจมูกมาเป็นเวลานาน จึงเกิดการฝังแน่นติดอยู่กับเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบ และจับตัวกันจนกลายเป็นก้อนแข็งๆ
ตามรายงาน แพทย์ตัดสินใจทำการผ่าตัดทันที โดยเริ่มจากการทำให้วัตถุดังกล่าวแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นก็ค่อยๆ ทยอยนำชิ้นส่วนแต่ละส่วนออกมาจนครบ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์และลักษณะแล้ว ทีมแพทย์คาดว่าวัตถุชิ้นนี้น่าจะเป็นลูกปัดกำไลข้อมือ
ภายหลังแพทย์ได้นำวัตถุแปลกปลอมดังกล่าวไปให้สาวคนนี้ดู ซึ่งเธอก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก และจำไม่ได้เลยว่าเคยเอาลูกปัดใส่เข้าไปในจมูกของตัวเอง
ทั้งนี้ แพทย์สันนิษฐานว่า ลูกปัดดังกล่าวอาจเข้าไปติดอยู่ในโพรงจมูกของเธอตั้งแต่ยังเด็กโดยที่ผู้ปกครองของเธอก็ไม่ทราบเช่นกัน
