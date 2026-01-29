อวสานมหากายพ์ปราบสแกมเมอร์ตระกูลหมิง จีนประหารชีวิต 11 หัวโจกสุดฉาวแห่งโกก้าง

กลุ่มสื่อทางการจีนรายงาน จีนประหารชีวิตสมาชิก 11 คน ของตระกูลหมิงสแกมเมอร์รายใหญ่สุดฉาวโฉ่ในเขตโกก้าง เมียนมาเหนือ ก่อนอำลาโลกศาลจีนจัดให้ผู้กระทำผิดได้พบปะร่ำลาญาติสนิทเป็นครั้งสุดท้าย
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา ศาลประชาชนชั้นกลางเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ได้พิพากษาโทษประหารชีวิต หมิง กั๋วผิง, หมิง เจินเจิน, โจว เว่ยชาง, อู หงหมิง, อู๋ เซินหลง, ฟู่ อี่ว์ปิน และพวกรวม 11 คน ในคดีแก๊งอาชญากรรมตระกูลหมิง ซึ่งกระทำความผิดได้แก่ ฆ่าคนโดยเจตนา ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา กักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบ ฉ้อโกง และเปิดบ่อนการพนัน เป็นต้น
จำเลยบางคนได้ยื่นอุทธรณ์ฯ และต่อมาศาลประชาชนชั้นสูงมณฑลเจ้อเจียงได้ประกาศ (25 พ.ย.2025) ยกอุทธรณ์และยืนคำพิพากษาเดิม จากนั้นยื่นเสนอเรื่องให้ศาลประชาชนสูงสุดพิจารณารับรองตามกฎหมาย
หลังการพิจารณาศาลประชาชนสูงสุดระบุว่า ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา แก๊งอาชญากรรมตระกูลหมิง ซึ่งมีหมิง กั๋วผิง, หมิง เจินเจิน และสมาชิกแกนหลักในตระกูลเป็นหัวหน้า ได้ตั้งหมู่อาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลายแห่งในเมืองเล่าก่าย เขตโกก้าง ประเทศเมียนมาทางเหนือ รวมถึงบริเวณสือหยวนจื่อและชิงสุ่ยเหอ เพื่อดึงดูด “นายทุน” หลายราย เช่น อู หงหมิง, หลัว เจี้ยนจาง, เจี่ยง จี๋ เป็นต้น เข้ามาร่วมขบวนการพร้อมกับจัดกำลังอาวุธให้การคุ้มครอง เพื่อก่ออาชญากรรมฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต รวมถึงเปิดบ่อนการพนัน โดยมีเม็ดเงินผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการพนันมากกว่า 10,000 ล้านหยวน (1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ)
นอกจากนี้ แก๊งตระกูลหมิงยังร่วมมือกับแก๊งอาชญากรรมฉ้อโกงของอู หงหมิง และพวก ฆ่าคนโดยเจตนา ทำร้ายร่างกาย และกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ส่งผลให้พลเมืองจีนเสียชีวิต 14 คน และมีผู้บาดเจ็บหลายราย
หลังพิจารณาหลักฐานทั้งหมด ศาลประชาชนสูงสุดประกาศว่า จำเลยได้กระทำความผิดร้ายแรงรวมกว่า 10 ข้อหา ก่อเหตุรุนแรงที่สร้างผลกระทบร้ายแรง และเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงอย่างที่สุด สมควรได้รับโทษอย่างเด็ดขาด ดังนั้น ศาลประชาชนสูงสุดจึงรับรองคำพิพากษาประหารชีวิตของจำเลยทั้ง 11 คน
หลังได้รับคำสั่งอนุมัติจากศาลประชาชนสูงสุด ศาลประชาชนชั้นกลางแห่งเวินโจวได้ดำเนินการประหารชีวิต หมิง กั๋วผิง, หมิง เจินเจิน, โจว เว่ยชาง, อู หงหมิง, อู๋เซินหลง และฟู่อี่ว์ปิน และผู้กระทำผิดรวม 11 คน โดยก่อนการประหารได้อนุญาตให้ญาติใกล้ชิดของผู้ต้องโทษเข้าพบเป็นครั้งสุดท้าย