จีนเปิดตัวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมลอยฟ้าครั้งแรกของโลก (มีคลิป)

จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมลอยฟ้า (Floating Wind Power System) ระดับเมกะวัตต์เป็นครั้งแรกของโลก โดยใช้ชื่อรุ่น "S2000"
ระบบ S2000 มีลักษณะคล้ายเรือเหาะขนาดยักษ์ ปริมาตรเกือบ 20,000 ลูกบาศก์เมตร รองรับกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุด 3 เมกะวัตต์
ในการทดสอบล่าสุด เครื่องสามารถลอยตัวขึ้นสู่ระดับความสูง 2,000 เมตร และเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของเมืองได้สำเร็จ โดยผลิตไฟฟ้าได้รวม 385 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงกว่ากังหันลมแบบดั้งเดิมหลายเท่าเนื่องจากกระแสลมในระดับความสูงมีความเสถียรและรุนแรงกว่า
นวัตกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชน คณะวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งมหาวิทยาลัยชิงหัว และสถาบันนวัตกรรมข้อมูลห้วงอากาศอวกาศแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน โดยเทคโนโลยีนี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ปัจจุบัน S2000 ได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว โดยมีการเตรียมแผนที่จะบูรณาการเข้ากับระบบพลังงานของเมืองต่าง ๆ ในจีน นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องรุ่นถัดไปในชื่อ "S6000" เพื่อสำรวจศักยภาพการผลิตไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ต่อไป
ที่มา: TV BRICS