จีนเตือนหายนะ ! ถ้า SpaceX ลดระดับวงโคจรดาวเทียม Starlink ทีเดียว 4,400 ดวง เผยเบื้องหลังการตัดสินใจ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ดาวเทียมของจีนและสตาร์ลิงก์ 2 ดวงหวุดหวิดชนกัน
นายไมเคิล นิโคลส์ รองประธานฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทสเปซเอ็กซ์สัญชาติอเมริกัน เจ้าของโครงการสตาร์ลิงก์ ซึ่งเป็นบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจากดาวเทียม โพสต์เมื่อเดือนที่แล้วถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า เกิดการโคจรเฉียดกันในระยะประมาณ 200 เมตร หลังจากมีการปล่อยดาวเทียมจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้ไม่นานนัก
อีกสามสัปดาห์ต่อมา เขาก็โพสต์ถึงแผนการของสเปซเอ็กซ์ที่จะลดระดับวงโคจรของดาวเทียมสตาร์ลิงก์ที่ใช้งานอยู่เกือบครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดกว่า 9,000 ดวง จากระดับประมาณ 550 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก ลงมาอยู่ที่ 480 กิโลเมตร เพื่อ "เพิ่มความปลอดภัยในอวกาศ"
จนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ ( 26 ม.ค. ) สำนักข่าว Space and Network มีการเผยแพร่บทความซึ่งเขียนโดยคณะนักวิจัยจากสถาบันซอฟต์แวร์ในสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน ทำให้ทราบสาเหตุเบื้องหลังการตัดสินใจของสเปซเอ็กซ์
นักวิจัยคณะนี้ระบุว่า แม้ไม่เกิดการชนกัน แต่ "เหตุการณ์เฉียดฉิวดังกล่าวก็ยังน่ากังวลและเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้สตาร์ลิงก์ตัดสินใจลดวงโคจรขนานใหญ่”
ดาวเทียมของจีนดวงนั้นทำหน้าที่ถ่ายภาพของโลกด้วยความคมชัดสูง สร้างโดยบริษัท ฉางกวง แซตเทลไลต์ เทคโนโลยีและกองทัพอวกาศสหรัฐอเมริกากำหนดให้มีหมายเลขเป็น 2025-292A หรือ 66993 เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม โดยจรวดคิเนติกา-1( Kinetica-1 ) ของจีนปล่อยขึ้นสู่อวกาศพร้อมกับดาวเทียมอื่นๆ อีก 8 ดวงในวันนั้น
คณะนักวิจัยได้ใช้แพลตฟอร์มวิจัยกลุ่มดาวเทียมขนาดใหญ่เทียนจื่อของสถาบันเพื่อค้นหาตำแหน่งของมัน
"ข้อมูลวงโคจรชุดแรกของดาวเทียมถูกสร้างขึ้นก่อนการเฉียดใกล้ไม่ถึง 14 นาที สเปซเอ็กซ์จึงมีเวลาเพียงเล็กน้อยในการตรวจจับความเสี่ยง” คณะนักวิจัยระบุ
ตามความเห็นของพวกเขา แม้สเปซเอกซ์กเน้นย้ำว่า การลดระดับวงโคจรจะทำให้ดาวเทียมที่ใช้งานไม่ได้แล้วกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและเผาไหม้ได้เร็วขึ้น แต่แผนการลดระดับวงโคจรก็อาจช่วย " ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในฐานะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ" ได้เช่นกัน อีกทั้งเป็นการเคลื่อนไหวในขณะที่เกิดความวิตกกังวลกันมากขึ้นในเรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอันเกิดจากกลุ่มดาวเทียมขนาดใหญ่
การขยายจำนวนดาวเทียมสตาร์ลิงก์อย่างรวดเร็วถูกจีนวิพากษ์วิจารณ์ถึงอันตรายอยู่หลายครั้ง ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่ดาวเทียมสตาร์ลิงก์โคจรเฉียดสถานีอวกาศเทียนกงถึงสองครั้งในปี 2564 และการแตกตัวของดาวเทียมสตาร์ลิงก์ ซึ่งก่อให้เกิดเศษซากมากกว่า 100 ชิ้นเมื่อเร็วๆ นี้
ในการวิเคราะห์ระดับความสูงของวงโคจรเริ่มต้นของดาวเทียมค่ายอื่น ๆ ที่ปล่อยขึ้นสู่อวกาศตั้งแต่ปี 2562 พบว่าส่วนใหญ่อยู่เหนือระดับ 500 กิโลเมตร
แม้ที่ระดับความสูงประมาณ 480 กิโลเมตรจะทำให้ดาวเทียมของสตาร์ลิงก์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่คณะนักวิจัยก็เตือนว่า การลดระดับต่ำลงมาอาจช่วยเพิ่มความแรงของสัญญาณและลดความล่าช้า แต่แรงต้านที่เพิ่มขึ้น เมื่อดาวเทียมเคลื่อนผ่านชั้นบรรยากาศจะทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการรักษาวงโคจรมากขึ้นและทำให้อายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง ส่งผลให้ต้นทุนของสเปซเอ็กซ์สูงขึ้นด้วยเช่นกัน
กลุ่มดาวเทียมสตาร์ลิงก์ที่ระดับความสูง 560 กิโลเมตร มีการลดระดับของวงโคจรเฉลี่ยวันละประมาณ 101 เมตร เทียบกับประมาณ 267 เมตรที่ระดับความสูง 485 กิโลเมตร ตามผลการวิเคราะห์บนแพลตฟอร์มวิจัยกลุ่มดาวเทียมขนาดใหญ่เทียนจื่อ
นอกจากนี้ ยังเตือนไม่ให้ยกโขยงลดระดับวงโคจรพร้อมกันทั้ง 4,400 ดวง เพราะจะเป็นการปฏิบัติการในวงโคจรครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยพยายามกันมา ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้ดาวเทียมเข้าใกล้กันอย่างมาก
ปฏิกิริยาลูกโซ่หายนะติด ๆ กันอาจเกิดขึ้น หากสูญเสียการควบคุมหรือการชนกัน การอพยพที่หนาแน่นเช่นนี้ถือเป็นการทดสอบขั้นสูงสุดของระบบหลีกเลี่ยงการชนอัตโนมัติของสตาร์ลิงก์และ “ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง” จะกินเวลานานหลายเดือน
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์