ลูกแกะการละคร! อายุแค่ 10 วัน แต่แสนรู้ แกล้งตายทุกครั้งที่คนจะมาซื้อ ไวรัลจนมีคนเสนอราคาสูงกว่าครึ่งล้าน (มีคลิป)

รางวัลออสการ์ต้องเข้า! กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ สำหรับลูกแกะจากหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอำเภอผิงหลัว เมืองสือจุ่ยซาน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ที่ถึงจะมีอายุแค่ 10 วัน แต่กลับมีความสามารถในการแกล้งตาย จนได้รับฉายา "Drama Queen" และมีคนติดต่อขอซื้อในราคาที่สูงถึง 130,000 หยวน (ประมาณ 650,000 บาท)
ตามรายงาน นายจินซึ่งเป็นเจ้าของลูกแกะ ได้นำลูกแกะ 4 ตัวไปขายที่ตลาดท้องถิ่น โดย 3 ตัวแรกถูกขายไปในราคาตัวละ 420 หยวน (ประมาณ 2,100 บาท) ทว่าตัวที่ 4 กลับมีพฤติกรรมแปลกๆ อย่างการล้มลงและแกล้งตายทันทีที่มีคนสัมผัสตัว หรือเวลามีคนเข้าไปใกล้ๆ จนคนที่จะมาซื้อต่างเปลี่ยนใจ เพราะคิดว่ามันป่วย
อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ผู้คนเดินจากไป ลูกแกะตัวนี้ก็จะค่อยๆ ลุกขึ้นมาอย่างเนียนๆ และทำตัวเป็นปกติ ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดยมันจะเป็นมิตรแค่กับเด็กเท่านั้น
ท้ายที่สุด นายจินเลยตัดสินใจพามันกลับบ้าน “มันเหมือนคนมาก พอเห็นใครเดินมา มันก็จะนอนลงและแกล้งตาย คนมาดูมันทุกวัน บางคนถึงกับโทรมาถามด้วยซ้ำ” “มันน่ารักมาก ผมจะขายมันได้ยังไง”
ภายหลังญาติของนายจินได้อัพโหลดคลิปวิดีโอขณะที่ลูกแกะตัวนี้แกล้งตายลงบนโซเชียล และได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม โดยมีผู้เข้าชมมากกว่า 10 ล้านวิว ด้วยความแสนรู้และน่ารัก เจ้าแกะตัวน้อยเลยโด่งดังในชั่วพริบตา ทำเอาผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงและชาวเน็ตต่างอดใจไม่ไหว แห่กันมาชมลูกแกะที่บ้านของนายจินเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังมีคนมาติดต่อขอซื้อในราคา 130,000 หยวน แต่นายจินก็ปฏิเสธ โดยเขาชี้แจงว่า เขาไม่คิดจะขายลูกแกะ และหวังที่จะใช้ความโด่งดังของมันในการโปรโมตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ทั้งนี้ ชาวเน็ตส่วนหนึ่งสนับสนุนการตัดสินใจของนายจิน ขณะที่อีกส่วนก็อยากให้นายจินขายมันไป พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ขายมันไปดีกว่า คนที่เต็มใจจ่ายเงิน 130,000 หยวนเพื่อซื้อลูกแกะ ย่อมมีฐานะดีและไม่น่าจะทำร้ายมัน ถ้ามันยังอยู่กับนายจิน พออนาคตโตขึ้นแล้วเลิกแกล้งตายและหมดความน่ารัก จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้" “ถ้ามีคนยอมจ่ายเงิน 130,000 หยวน เพื่อซื้อมันไป ก็คงไม่ได้เอามันไปเชือดหรอก” “เป็นฉันก็ไม่อยากขายมันเหมือนกันแหละ ถึงแม้จะจน แต่ลูกแกะที่น่ารักและฉลาดแบบนี้มีค่ามากกว่า 130,000 หยวน ต่อให้เสนอราคามา 230,000 หยวน ก็ไม่ทำให้ฉันใจอ่อนหรอก” และ “ลูกแกะตัวนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดง สมควรได้รับรางวัลออสการ์จริงๆ"
ที่มา : China 'drama queen' lamb goes viral for playing dead when potential buyers approach (SCMP)