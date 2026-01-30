คลิกคลิป : เทรนด์มื้ออาหารฉลองตรุษจีนสำหรับสัตว์เลี้ยงกำลังมาแรงในจีน

กระแส “มื้ออาหารฉลองคืนก่อนวันตรุษจีนสำหรับสัตว์เลี้ยง” ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรุกตลาด ออกแบบอาหารเฉลิมฉลอง ให้สัตว์เลี้ยงได้ร่วมบรรยากาศตรุษจีนไปพร้อมกับเจ้าของ
ที่โรงงานแปรรูปอาหารในเมืองเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซู พนักงานเร่งผลิตกล่องของขวัญปีม้า ภายในบรรจุอาหารพรีเมียมสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น อกไก่สด อาหารเสริม และวัตถุดิบคุณภาพสูง เพื่อทำเป็นเมนูพิเศษต้อนรับตรุษจีน
Hu Qinying ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทอาหารสัตว์เลี้ยง ระบุว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการออกแบบที่สร้างสรรค์ โดยผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเลียนแบบเมนูอาหารไหว้คืนก่อนวันตรุษจีนของมนุษย์ เพื่อมอบประสบการณ์ตรุษจีนในแบบของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ โดยปีนี้มียอดคำสั่งซื้อทะลุ 100,000 ออร์เดอร์แล้ว
Zhang Hongxia เจ้าหน้าที่ดูแลคลังสินค้า กล่าวว่า มีการจัดส่งสินค้าเฉลี่ยวันละประมาณ 15,000 ออร์เดอร์ ตลาดหลักอยู่ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี โดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้
ขณะที่ร้านดูแลสัตว์เลี้ยงต่างจัดโซนพิเศษสำหรับสินค้าเทศกาลตรุษจีน Xu Yanna ลูกค้า เล่าว่า เธอพาสุนัขมาอาบน้ำตัดขน แต่สังเกตเห็นชุดอาหารตรุษจีนสำหรับสัตว์เลี้ยง และคิดว่า สุนัขน่าจะอยากมีส่วนร่วมในบรรยากาศเฉลิมฉลอง จึงซื้อกลับไป
Kou Jianqiu เจ้าของร้านดูแลสัตว์เลี้ยง ระบุว่า ชุดของขวัญได้รับความนิยมเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความหลากหลาย โดยยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200-300 ชุดต่อเดือน และสินค้าขายหมดอย่างรวดเร็ว
ที่มา : China Media Group