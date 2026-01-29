คลิกคลิป : ร้านอาหารที่ใช้หุ่นยนต์ AI แบบครบวงจรเปิดให้บริการแล้วที่เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง

ร้านอาหารที่ใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะในการปรุงอาหาร เสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่มทุกขั้นตอน เริ่มเปิดทดลองให้บริการแล้วที่เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง นับเป็นร้านอาหารหุ่นยนต์แห่งแรกของมณฑลเจ้อเจียงที่เริ่มใช้หุ่นยนต์ AI ให้บริการครบวงจรอย่างเป็นทางการ
หุ่นยนต์ปรุงอาหารกำลังทำเมนูยอดนิยมอย่าง “ไก่สามถ้วย” โดยทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ หุ่นยนต์จะใส่วัตถุดิบและเครื่องปรุงลงในกระทะ ใช้แขนกลผัด และปรับรสชาติแบบอัตโนมัติ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที อาหารจานร้อนก็พร้อมเสิร์ฟ
ลูกค้ากล่าวว่า อาหารมีรสชาติดีและถูกปาก หากเนื้อสัมผัสนุ่มกว่านี้อีกนิดก็จะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ขณะที่อีกคนบอกว่า ประสบการณ์ในร้านทำให้นึกถึงตอนเด็กๆ ที่เคยเห็นหุ่นยนต์ทำอาหารในการ์ตูน วันนี้เหมือนความฝันในวัยเด็กกลายเป็นจริง
พนักงานระบุว่า หุ่นยนต์ปรุงอาหารมีเมนูในระบบมากกว่า 100 รายการ เน้นอาหารสไตล์หางโจวซึ่งขึ้นชื่อเรื่องรสชาติอ่อน สด และละเมียดละไม นอกจากนี้ ทีมงานพัฒนายังออกแบบเมนูพิเศษตามฤดูกาล 24 รายการ ได้รับแรงบันดาลใจจาก “24 ฤดูกาลตามปฏิทินสุริยคติจีน” ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับแนวคิดโภชนาการของจีน
แนวคิด 24 ฤดูกาล ซึ่งประกอบด้วย ฤดูกาลหลัก 12 ช่วง และฤดูกาลย่อยอีก 12 ช่วง ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อน เพื่อใช้เป็นแนวทางทำเกษตรกรรม ปัจจุบันวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับฤดูกาลเหล่านี้ยังคงมีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องอาหาร วัฒนธรรม และการดูแลสุขภาพ
นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังสามารถปรุงบะหมี่ได้พร้อมกันถึง 3 ชนิด ใช้เวลาประมาณ 3 นาทีต่อ 1 คำสั่ง ขณะนี้ทางร้านมีหุ่นยนต์มากกว่า 10 ตัว ทำหน้าที่ปรุงอาหาร ทำเส้น ชงกาแฟ และทำความสะอาดพื้น ดูแลกระบวนการตั้งแต่การเตรียมอาหาร การเสิร์ฟ และการทำความสะอาดอย่างครบวงจร
