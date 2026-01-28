คลิกคลิป : หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลและโรงงานเพิ่มขึ้น

ที่ร้านหุ่นยนต์ 4S (Robot 4S Store) แห่งแรกของกรุงปักกิ่ง มีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์วางจำหน่าย 35 รุ่น ภายในร้านยังมีโซนสาธิต เช่น ร้านขายยาจำลอง และสายการประกอบในโรงงาน เพื่อให้เห็นการทำงานของหุ่นยนต์ในสถานการณ์จริง
Zhou Xiang ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร้าน Robot 4S นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค E-Town กรุงปักกิ่ง กล่าวว่า ทางร้านมีหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้ 6 รูปแบบ เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม การแพทย์ และการใช้งานในครัวเรือน โดยหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มีราคาตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหยวน ปัจจุบันมีผู้เข้าชมร้านมากกว่า 5,000 คนต่อเดือน
ในภาคการผลิต หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เริ่มปฏิบัติงานในโรงงานมากขึ้น ที่โรงงานบริษัท SANY Heavy Energyเขตฉางผิง กรุงปักกิ่ง มี “พนักงานใหม่” 2 ตัว เข้าร่วมสายการผลิตเมื่อประมาณ 3 เดือนก่อน
หุ่นยนต์ตัวหนึ่งทำหน้าที่คัดแยกและหยิบสลักเกลียว ส่วนอีกตัวจะนำไปวางบนชั้น และส่งถาดเปล่ากลับสู่ตำแหน่งเดิม ด้วยเทคโนโลยี Embodied Intelligence หุ่นยนต์สามารถตัดสินใจเลือกวิธีทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยตนเอง
Xing Tengfei ผู้อำนวยการสถาบันการผลิตอัจฉริยะ SANY Heavy Energy กล่าวว่า หุ่นยนต์ใช้ระบบจดจำภาพ (Visual Recognition) เพื่อประเมินความยากง่ายในการหยิบสลักเกลียวแต่ละชิ้น ปรับตำแหน่งให้เหมาะสม โดยมีความแม่นยำในการทำงานระดับ 3-5 มิลลิเมตร
Zhao Jianbo พนักงาน ระบุว่า งานลักษณะนี้แม้ดูง่าย แต่จำเจและใช้พลังงานสูง หุ่นยนต์อาจยังไม่ยืดหยุ่นเท่ามนุษย์ แต่ช่วยลดภาระแรงงานคนได้อย่างมาก
Xiong Jingchuang หัวหน้าฝ่ายส่งมอบหุ่นยนต์ บริษัท UBTECH ระบุว่า สภาพแวดล้อมในโรงงานมีความซับซ้อน ทีมงานต้องปรับปรุงสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นก้าวแรกของการบูรณาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เข้าสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม
นอกจาก ภาคการผลิต หุ่นยนต์ยังถูกนำไปใช้งานมากขึ้นในด้านการตรวจสอบระบบพลังงาน การตอบสนองเหตุฉุกเฉินและบริการเชิงพาณิชย์ ในอนาคต หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มีแนวโน้มจะถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วและรุนแรงมากขึ้น
ศูนย์พัฒนาข้อมูลภาคอุตสาหกรรมจีน (China Center for Information Industry Development) คาดว่าปีที่ผ่านมา มีการส่งมอบหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทั่วโลกประมาณ 15,000 ตัว โดยประมาณ 10,000 ตัวมาจากจีน และในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีจะสูงถึง 95%
ที่มา : China Media Group